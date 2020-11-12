Альянс из 165 интернет-компаний и отраслевых ассоциаций призвал антимонопольные органы ЕС разобраться с Google
12 ноября 2020 года группа из 130 интернет-компаний и 35 отраслевых ассоциаций обратились с открытым письмом к Еврокомиссии, призвав ее принять меры по ограничению антиконкурентного поведения компании Google, которая использует свое доминирующее положение на рынке интернет-поиска, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и обделить потребителей, отдавая предпочтение собственным онлайн-сервисам.
Под письмом подписались компании преимущественно из США и Великобритании, но есть и организации из ЕС. Среди подписантов письма (его копию получило издание Reuters) — Yelp Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem, давние противники Google, чья жалоба в свое время послужила поводом для расследования ЕС против сервиса Google Покупки (Google Shopping).
В Еврокомиссии подтвердили, что получили письмо и пообещали ответить в установленные сроки.
«Google получила несправедливое рыночное преимущество, отдавая предпочтение собственным сервисам в общих результатах поиска путем отображения различных форм сгруппированных специализированных данных (функциональность OneBox).
Благодаря этому исключительному праву использования OneBox, Google искусственно удерживает пользователей в пределах своей службы и не дает им посещать конкурирующие, более релевантные сервисы».
говорится в письме.
В обращении отмечается, что пройдет еще немало времени пока заработает разрабатывающийся сейчас «Закон о цифровых рынках» (Digital Markets Act), новые правила для регулирования деятельности крупных технологических компаний — он должен защитить мелкие компании от ситуаций, когда доминирующие онлайн-платформы отдают предпочтение своим сервисам.
Маргрет Вестагер, европейский комиссар по вопросам конкуренции, должна представить черновой вариант законопроекта 2 декабря, и пока он пройдет все стадии законодательного процесса может пройти год или даже больше. Пока неясно, как этот законопроект может повлиять на работу поисковика Google в Европе.
В Google обвинения отвергли, заявив, что никогда не ограничивала пользователей в выборе и те находятся «в одном щелчке мыши» от услуг конкурентов.
«Люди считают, что Google предоставит им наиболее релевантные и высококачественные результаты поиска, которым они могут доверять», —
пресс-служба Google.
- В период с 2017 по 2019 годы Европейская комиссия назначила Google три крупных штрафа на общую сумму €8,2 млрд. В 2017 года она оштрафовала поискового гиганта на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска, в 2018 году — на €4,34 млрд за то, что компания вынуждала производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения, а в 2019 году — еще на €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов. По всем решениям поисковый гигант подал апелляции.
- В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства на рынке поисковых систем (эксклюзивные контракты с производителями смартфонов с целью продвижения своих сервисов).