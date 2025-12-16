Новини Ігри 16.12.2025 comment views icon

Steam додав нові сповіщення, які заощадять вам гроші під час покупки гри

Steam / Valve

Відтепер Steam отримав функцію, яка має допомогти гравцям заощаджувати гроші під час купівлі ігор. Користувачам будуть пропонувати вигідніші пропозиції.

Йдеться про випадки, якщо замість окремої гри вигідніше взяти комплект зі знижкою. Першою новинку побачила користувачка Reddit під ніком ShiraNamiNani. Вона показала приклад із Unrailed 2: Back on Track: коли гра вже була додана в кошик, Steam перед оплатою запропонував звернути увагу на Unrailed Collection, де підсумкова ціна виявилася нижчою.  Тобто ще до завершення оформлення покупки.

Steam додав нові сповіщення, які заощадять вам гроші під час покупки гри
Приклад, як працює нова функція в Steam

Ключовий момент у тому, як працюють комплекти. Коли гравець вже має гру, що входить до пакету Steam, система автоматично віднімає ціну цієї гри від загальної суми. Через це купівля всього комплекту іноді обходиться дешевше, ніж придбання однієї гри окремо.

Щодо цієї нової функції виникли деякі непорозуміння. Valve уточнює важливий момент: ігрові пакети відрізняються від комплектів, оскільки ціни на ігри Steam фіксовані. Навіть якщо покупець володіє частиною пакету, він не побачить зниженої ціни. Однак, оскільки доступно понад 100 000 ігор, це оновлення спрощує пошук найкращих пропозицій.

Оновлення вписується в загальний підхід Valve до магазину. Steam рекомендує ігри на основі ваших вподобань, дозволяє залишати відкриті відгуки або обговорювати ігри на форумах. Попри періодичну критику модів і нещодавній хаос з їхніми видаленнями, платформа залишається для багатьох гравців найзручнішою альтернативою іншим цифровим магазинам.

Джерело: NotebookCheck

