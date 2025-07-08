Новини Тиждень ШІ 08.07.2025 о 20:41 comment views icon

Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну

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Андрій Русанов

Автор сайту

Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
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На інформаційному фронті прийшла допомога, звідки не чекали. Grok доступно та дотепно пояснює росіянам, хто винний у російсько-українській війні.

Один з користувачів X прямо запитав, за кого Grok у цій війні. Штучний інтелект так само прямо відповів, що він за міжнародне право, яке порушили росіяни, і понеслося. Бот стійко та впевнено дотримувався цієї думки, попри подальші запитання та намагання маніпулювати тезами російської пропаганди й викривленням фактів з боку співрозмовників.

Розмова відчинила скриньку Пандори. Частина скриншотів нижче наведені у російському оригіналі, через мову запитань та відповідей. Grok пояснив росіянину вторгнення росії у 2014 році та створення так званих «народних республік» на українській території, розповів про людські жертви, до яких це призвело.

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Grok побачив не тільки агресивні коментарі «ватників», але й репліки українців та лояльних російськомовних користувачів. На останні він, здається, дуже тепло відповідав.

Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну

Ілон Маск, власник X та xAI, не відрізняється надто проукраїнською позицією. Тому постає питання, скільки триватиме це свято. Заперечення його позиції Маск часто називає впливом «фейкових ЗМІ», а чатбот вже зазнавав втручань, після яких його думка різко змінювалася (цікаво, хто б це міг бути?).

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Нагадаємо, раніше Grok дуже нав’язливо розповідав про «геноцид білих в ПАР». Також він  заперечував масові жертви Голокосту. Компанія визнала, що його дивна поведінка була результатом несанкціонованих втручань. Останній «хіт» Grok — розповіді про «єврейську змову» в Голлівуді, разом з критикою Демократичної партії США. У п’ятницю вранці Ілон Маск написав: «Ми значно покращили @Grok. Ви повинні помітити різницю, коли ставите запитання Grok». Дякуємо, Ілоне, українці помітили.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

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