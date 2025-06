Ілон Маск любить називати тих, хто з ним незгодний, «фейковими ЗМІ» — цього разу це його ж власний чатбот Grok від компанії xAI.

Grok, який раніше рекомендував стратити Маска, не вперше бунтує проти поглядів власника. Інформація в інтернеті, на яку бот спирається під час формування відповідей, вочевидь, не відповідає цим поглядам, і Маску не лишається нічого іншого як, коригувати це вручну. Кілька днів тому Grok дав відповідь на запитання «Ліві чи праві більше вдавалися до насильства з 2016 року?» (ймовірно, йдеться про обидва терміни президентства Трампа):

Major fail, as this is objectively false. Grok is parroting legacy media.

Working on it.

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025