Ілон Маск / Depositphotos

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Ілон Маск любить називати тих, хто з ним незгодний, «фейковими ЗМІ» — цього разу це його ж власний чатбот Grok від компанії xAI.

Grok, який раніше рекомендував стратити Маска, не вперше бунтує проти поглядів власника. Інформація в інтернеті, на яку бот спирається під час формування відповідей, вочевидь, не відповідає цим поглядам, і Маску не лишається нічого іншого як, коригувати це вручну. Кілька днів тому Grok дав відповідь на запитання «Ліві чи праві більше вдавалися до насильства з 2016 року?» (ймовірно, йдеться про обидва терміни президентства Трампа):

«Дані свідчать про те, що з 2016 року праворадикальне політичне насильство стало частішим та смертельнішим, а такі інциденти, як заворушення в Капітолії 6 січня та масові розстріли (наприклад, Ель-Пасо 2019 року), призвели до значної кількості смертельних випадків. Насильство з боку лівих, хоча й зростає, особливо під час протестів 2020 року, є менш смертельним і часто спрямоване проти майна. Опитування показують, що обидві сторони дедалі частіше виправдовують насильство, що відображає глибоку поляризацію суспільства. Напади праворадикальних сил становлять більшість смертельних інцидентів, згідно зі звітами таких джерел, як Reuters та GAO. Однак упередженість у висвітленні подій може спотворювати сприйняття. Обидві сторони сприяють зростанню циклу заворушень, і точне визначення причин залишається спірним через різні визначення насильства».

Major fail, as this is objectively false. Grok is parroting legacy media. Working on it. — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025

Маск одразу ж сказав, що це «об’єктивно» неправда. На відміну від бота, мільярдер не навів джерел, з яких він зробив такий висновок.

«Великий провал, оскільки це об’єктивно неправда. Grok папугує застарілі медіа. Працює над цим».

Праві користувачі почали писати, що бот піддається маніпуляціям «лівих ЗМІ», і що їхній вплив на нього слід обмежити. Маск відповів: «Я знаю. Ми працюємо, щоб виправити це цього тижня». Вочевидь, обмеження ЗМІ, які не відповідають поглядам Маска, входить в його уявлення про свободу слова, яку він часто згадував.

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Яким саме може бути втручання у діяльність Grok, неважко уявити з недавніх подій. У травні Grok почав розповідати про «геноцид білих в ПАР» навіть в темах, які не мали до цього жодного стосунку. Згодом xAI зізналася, що «дивна поведінка» Grok (не кажуть, яка саме) була спричинена зовнішнім втручанням (не кажуть, чиїм саме). У той же період Grok почав заперечувати масовість Голокосту.

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