GSC Game World привітала гравців з Різдвом та представила календар на 2024 рік (з натяком на дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2?)

Компанія GSC Game World привітала своїх шанувальників із Різдвом короткою публікацією в соцмережі Facebook. Студія подякувала всім за підтримку «попри снігові бурі».

«Завірюха за вікном посилювалася, але всередині, біля вогнища, що потріскує, оточеного припасами, було затишно. Кожен сталкер зробив свій внесок в це діло. Напередодні Різдва дуже важливо бути з тими, з ким ви стояли пліч-о-пліч весь рік, з людьми, яким ви довіряєте і хочете розділити цей момент. Сталкери вітали один одного закопченими біля вогнища кружками, вітали з Різдвом, ділилися свіжоприготовленими стравами і занурювалися в задушевні розмови про домівку, друзів та пригоди, які чекають на них попереду. Різдво – це можливість об’єднатися перед усіма перешкодами і усвідомити, що ви не самотні. Настав час згадати дитинство, бої в сніжки, іноді не зовсім чесні, але де тобі було все одно доти, доки мама не побачила тебе засипаним снігом. Це момент поговорити про сім’ю, яку ви дуже давно не бачили і за якою справді сумуєте. Це шанс повірити, що після довгої подорожі ви обов’язково зберетеся біля мирного вогнища. Цього Різдва сталкери передають усім нам привіт, бажаючи сил і волі, щоб подолати всі випробування, бути сильними та сміливими. Вони радять нам підтримувати один одного та знайти свій шлях до Серця Чорнобиля. Якщо вони змогли це зробити, і ми зможемо це зробити. З Різдвом, друзі! Дякуємо, що залишаєтеся з нами, попри снігові бурі».

Разом з тим, GSC Game World опублікувала календар на 2024 рік, виконаний у тематиці гри. Фанати вже почали шукати у ньому приховані підказки, які б пролити світло на дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2. Комусь видається, що розробники запланували реліз на лютий 2024 року.

Також зазначимо, фанати ігрового всесвіту запустили кампанію на Kickstarter, щоб зібрати кошти на створення короткометражки S.T.A.L.K.E.R. | Shadow of the Zone. За цільової суми $255 тис. вони змогли зібрати майже $320 тис. Команда опублікувала короткий тизер фільму та обіцяє незабаром показати повноцінний трейлер. Вихід фільму S.T.A.L.K.E.R. | Shadow of the Zone очікується у першому кварталі 2024 року.