GSC Game World привітала гравців з Різдвом та представила календар на 2024 рік (з натяком на дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2?)

Компанія GSC Game World привітала своїх шанувальників із Різдвом короткою публікацією в соцмережі Facebook. Студія подякувала всім за підтримку «попри снігові бурі».

«Завірюха за вікном посилювалася, але всередині, біля вогнища, що потріскує, оточеного припасами, було затишно. Кожен сталкер зробив свій внесок в це діло. Напередодні Різдва дуже важливо бути з тими, з ким ви стояли пліч-о-пліч весь рік, з людьми, яким ви довіряєте і хочете розділити цей момент.

Сталкери вітали один одного закопченими біля вогнища кружками, вітали з Різдвом, ділилися свіжоприготовленими стравами і занурювалися в задушевні розмови про домівку, друзів та пригоди, які чекають на них попереду. Різдво – це можливість об’єднатися перед усіма перешкодами і усвідомити, що ви не самотні. Настав час згадати дитинство, бої в сніжки, іноді не зовсім чесні, але де тобі було все одно доти, доки мама не побачила тебе засипаним снігом. Це момент поговорити про сім’ю, яку ви дуже давно не бачили і за якою справді сумуєте. Це шанс повірити, що після довгої подорожі ви обов’язково зберетеся біля мирного вогнища.

Цього Різдва сталкери передають усім нам привіт, бажаючи сил і волі, щоб подолати всі випробування, бути сильними та сміливими. Вони радять нам підтримувати один одного та знайти свій шлях до Серця Чорнобиля. Якщо вони змогли це зробити, і ми зможемо це зробити.

З Різдвом, друзі! Дякуємо, що залишаєтеся з нами, попри снігові бурі».