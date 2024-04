GTA 5 запустили на консолі Nintendo Switch — але дарма

Через рік після витоку вихідного коду Grand Theft Auto V у громадськість, група моддерів опублікувала кадри гри, що працює на консолі Nintendo Switch.

Команда моддерів Superstar South опублікувала двохвилинний ролик в офіційному обліковому записі X/Twitter, у якому показано геймплей GTA V на Switch. У березні Superstar South оголосила, що намагається створити неофіційний порт GTA 5 для Nintendo Switch, Linux та Android.

Проєкт заснований на вихідному коді, який циркулював у відкритому доступі принаймні рік. Rockstar стала жертвою кількох серйозних хакерських атак, одна яких призвела до витоку маси матеріалів із GTA VI.

Через обмежені технічні характеристики Switch, продуктивність залишає бажати кращого. Крім очевидного зниження візуальної якості, у відео спостерігаються затримки та постійне зниження частоти кадрів від 70 до 27 к/с. Окрема публікація показує, що Switch працювала у ручному режимі тактової частоти без увімкненого розгону.

Obviously you want to at least see how far we got…

(the recording is not as smooth when compared to hardware video output) pic.twitter.com/y0oSRterbD

— Superstar South (@SuperstarS31668) April 17, 2024