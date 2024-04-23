GTA 5 запустили на консолі Nintendo Switch — але дарма

Через рік після витоку вихідного коду Grand Theft Auto V у громадськість, група моддерів опублікувала кадри гри, що працює на консолі Nintendo Switch.

Команда моддерів Superstar South опублікувала двохвилинний ролик в офіційному обліковому записі X/Twitter, у якому показано геймплей GTA V на Switch. У березні Superstar South оголосила, що намагається створити неофіційний порт GTA 5 для Nintendo Switch, Linux та Android.

Проєкт заснований на вихідному коді, який циркулював у відкритому доступі принаймні рік. Rockstar стала жертвою кількох серйозних хакерських атак, одна яких призвела до витоку маси матеріалів із GTA VI.

Через обмежені технічні характеристики Switch, продуктивність залишає бажати кращого. Крім очевидного зниження візуальної якості, у відео спостерігаються затримки та постійне зниження частоти кадрів від 70 до 27 к/с. Окрема публікація показує, що Switch працювала у ручному режимі тактової частоти без увімкненого розгону.

Obviously you want to at least see how far we got… (the recording is not as smooth when compared to hardware video output) pic.twitter.com/y0oSRterbD — Superstar South (@SuperstarS31668) April 17, 2024

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Слід зазначити, що Grand Theft Auto 5 – це вже відносно стара гра. Вона вийшла ще 2013 року для Xbox 360 та PS3, а потім її портували на ПК, PS4, Xbox One. GTA 5 отримала оновлення для консолей поточного покоління PS5 та Xbox Series X/S у 2022 році. Існує багато причин, чому Switch може важко запускати GTA 5, незважаючи на її відносно невеликий вік, зокрема проблеми з сумісністю рушія.

До цього дня версія GTA 5 для Switch ніколи не пропонувалася. На цей час найближче, що може забезпечити портативний геймплей в Grand Theft Auto 5, це купити портативний ігровий ПК, як-от Steam Deck. Раніше GTA 5 була доступна в хмарних сервісах Nvidia GeForce Now і Xbox Cloud Gaming, а потім була видалена з обох.

Хай там що, малоймовірно, що Superstar South коли-небудь випустить свою версію GTA V на Switch, враховуючи, як Take-Two Interactive захищає свою інтелектуальну власність.

Джерело: ign