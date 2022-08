Хакери зламали сервіс зберігання паролів LastPass, але користувачам не варто хвилюватися – їхні дані не постраждали

Сервіс зберігання паролів LastPass повідомив про хакерський злам його систем. В результаті зловмисники змогли викрасти вихідний код та конфіденційну інформацію компанії. При цьому адміністрація LastPass вважає, що дані з паролями не були зламані, і користувачам не потрібно робити жодних дій для захисту своїх облікових записів

Розслідування показало, що «неавторизована сторона» зламала середовище розробки, яке співробітники використовують для створення та обслуговування продукту LastPass. Зловмисники змогли отримати доступ через єдиний зламаний обліковий запис розробника.

We recently detected unusual activity within portions of the LastPass development environment and have initiated an investigation and deployed containment measures. We have no evidence that this involved any access to customer data. More info: https://t.co/cV8atRsv6d pic.twitter.com/HtPLvK0uEC

— LastPass (@LastPass) August 25, 2022