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Хакери зламали сервіс зберігання паролів LastPass, але користувачам не варто хвилюватися – їхні дані не постраждали

Хакери зламали сервіс зберігання паролів LastPass, але користувачам не варто хвилюватися – їхні дані не постраждали

Сервіс зберігання паролів LastPass повідомив про хакерський злам його систем. В результаті зловмисники змогли викрасти вихідний код та конфіденційну інформацію компанії. При цьому адміністрація LastPass вважає, що дані з паролями не були зламані, і користувачам не потрібно робити жодних дій для захисту своїх облікових записів

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Розслідування показало, що «неавторизована сторона» зламала середовище розробки, яке співробітники використовують для створення та обслуговування продукту LastPass. Зловмисники змогли отримати доступ через єдиний зламаний обліковий запис розробника.

У соціальних мережах висловлювалися побоювання, що після крадіжки вихідного коду та конфіденційної інформації хакери можуть отримати доступ до ключів до сховищ паролів. Проте аналітик групи реагування на інциденти комп’ютерної безпеки у компанії Recorded Future вважає це малоймовірним.

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«Малоймовірно, що вкрадений вихідний код дасть злочинцям доступ до паролів клієнтів», – сказав Ліска.

Джерело: bloomberg


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