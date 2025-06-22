Відбулася найбільша DDoS-атака в історії — 37,4 ТБ даних за 45 секунд

Компанія з інтернет-безпеки Cloudflare заявила про відбиття рекордної DDoS-атаки. На адресу одного з її клієнтів надійшло 7,3 Тбіт/с небажаного трафіку, загальним обсягом 37,4 ТБ.
Зловмисники використовували кілька векторів атаки, в основному через протокол UDP, швидший за звичайний TCP, який використовує більшість інтернет-трафіку. UDP є кращим, коли йдеться про реагування програм в режимі реального часу, як потокове відео чи онлайн-ігри. Він не очікує, доки два пристрої в інтернеті узгодять свої дії, надсилаючи дані без підтвердження прийняття. Через це атаки UDP flood є одним із найпоширеніших інструментів DDoS. Інфографіка з The Cloudflare Blog розповідає, що цей обсяг приблизно дорівнює 9350 HD-фільмам, понад 9 млн пісень або 12,5 млн фотографій — переданих лише за 45 секунд.
Використовувалися також атаки відбиття (reflection/amplification), на додаток до основної. Така атака підробляє IP-адресу цілі, а потім запитує інформацію у третьої сторони, яка відповідає на адресу жертви. Якщо зловмисник надішле достатньо запитів, він може перевантажити цільову IP-адресу без належного захисту.
На жаль, це не перший випадок рекордної DDoS-атаки останнім часом. У січні 2022 року Microsoft зазнала рекордної DDoS-атаки зі швидкістю 3,47 Тбіт/с, а в жовтні 2024 року цей показник був перевершений атакою зі швидкістю 5,6 Тбіт/с на інтернет-провайдера у Східній Азії. У квітні 2025 року знову відбулася масштабна атака зі швидкістю 6,5 Тбіт/с, яка тривала майже 49 секунд. На початку 2024 року DDoS-атаки зазнав ITC.ua.
Для DDoS зловмисники часто використовують ботнети з десятків та навіть сотень тисяч пристроїв, іноді неайбільш неочікуваних. Це відносно дешевий і простий спосіб перевантажити захист цілі, який використовується для створення перешкод у діяльності жертви, а іноді навіть для вимагання грошей.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: