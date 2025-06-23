Поліція зламала біткоїн-банкомат, щоб повернути жертві шахрайства $25 000

Витягнення грошей з банкомату. Але чи повернуться вони жертвам? / JCSO, Facebook

Шериф округу Джаспер, штат Техас, США, за допомогою «болгарки» зламав біткоїн-банкомат після того, як було встановлено, що його використали у шахрайстві.

Як повідомила поліція округу у Facebook, у його мешканців шахрайським чином виманили $25 тис. Злам банкомата був здійснений після отримання усіх необхідних ордерів. Усього слідчі вилучили з нього $31,9 тис. У поліції зазначають, що попри повернення грошей, до онлайн шахраїв ще належить дістатися.

«Під час розслідування було виявлено, що родина з округу Джаспер була ошукана на $25 000 в окрузі Хардін. Головний заступник Пулліам негайно відправився в округ Хардін та встановив місце злочину. За сприяння слідчого Девіда Лемпмана було отримано, вручено та виконано державний ордер на обшук у спробі повернути гроші потерпілого. Під час розслідування з’ясували, що гроші потерпілого знаходяться у банкоматі. Шеф Пулліам зміг отримати доступ до біткоїн-банкомату, з якого кошти загальною кількістю $31 900 були вилучені та повернені назад до округу Джаспер, в очікуванні слухання», — йдеться у повідомленні.

Здається, компанія Bitcoin Depot також стала непрямою жертвою афери через зламаний банкомат. Вона лише надає грошові послуги та конвертує біткоїн у фіат і навпаки. Компанія повідомила, що співпрацює зі слідством, та зауважила, що зусилля правоохоронців мали б бути прикладені до гаманця отримувача або до криптобіржі, але не до банкомата. «Ми активно підтримуємо та навчаємо правоохоронні органи, особливо тих представників, хто менш знайомий з криптовалютами».

Поліція не оприлюднює деталей шахрайства, зокрема, як сталося, що гроші опинилися у банкоматі. Жертвам не слід очікувати швидкого повернення — влада має прийняти рішення щодо вилучення на їхню користь. Цей випадок не такий передбачуваний, оскільки кошти фактично були вилучені у непричетного посередника.

Джерело: Tom`s Hardware