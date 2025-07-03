Opera 120 отримала власний ШІ-перекладач на 40 мов та покращення безпеки

Opera 120 отримала вбудований ШІ-перекладач

Зазвичай оновлення веббраузера — річ буденна, яка відбувається раз на кілька тижнів і залишається майже непомітною для користувача. Але іноді трапляються релізи, які справді заслуговують на увагу. Саме такий випадок маємо з Opera 120 — новою версією популярного браузера, яка вже доступна для завантаження. Команда розробників не просто поліпшила дрібниці, а додала кілька важливих функцій, включно з перекладом на основі ШІ.

Отже, головною новинкою в Opera 120 стала вбудована система перекладу на базі ШІ, яка підтримує понад 40 мов. Серед них є й українська. Щоб активувати Opera Translate, треба натиснути кнопку у вигляді земної кулі поруч із адресним рядком. Перекласти мову сайту можна одноразово або налаштувати автоматичний переклад сайтів для певних мов.

Особливість Opera Translate у тому, що переклад обробляється без участі сторонніх сервісів. Весь процес відбувається на європейських серверах Opera за допомогою мовної моделі від Lingvanex. Це дозволяє зберігати конфіденційність і не передавати жодної інформації третім особам.

Також варто зауважити, що новітня версія браузера тепер заснована на Chromium 135. Це повинно покращити сумісність з сучасними вебстандартами.

Окрім перекладу, Opera 120 пропонує низку інших удосконалень:

Краще управління паролями в оновленому спливаючому вікні, що полегшить авторизацію на сайтах.

Покращення режиму Split Screen, який дозволяє працювати з кількома сайтами одночасно в одному вікні. Ці вдосконалення зроблені на базі запитів користувачів.

Розширення Tab Islands — функції групування вкладок, яка робить навігацію більш зручною.

Окремої уваги заслуговує виправлення критичної вразливості CVE-2025-6554 у рушії JavaScript V8. Вона потенційно може дозволити зловмисникам отримати контроль над пристроєм. Нова версія браузера з цим успішно бореться.

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Завантажити Opera 120 можна з офіційного сайту проєкту. Вже встановлений браузер автоматично встановить оновлення після перезавантаження.

Разом з тим, варто зауважити, що Opera Crypto Wallet припиняє свою роботу. Гаманець матиме повну функціональність до 15 липня 2025 року. Після цього користувачі матимуть обмежений доступ до своєї фрази відновлення. Гаманець буде повністю видалено 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно компанія Opera Software запустила новий браузер під назвою «Opera Air», який містить цікаві доповнення для «психічного здоров’я» користувачів і концентрації уваги.

Джерело: pcworld