Новини WTF 21.01.2026 comment views icon

Хакери зламали державний медичний портал та виписували рецепти на наркотики

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Хакери зламали державний медичний портал та виписували рецепти на наркотики
Depositphotos

Прокуратура висунула обвинувачення семи особам, яких підозрюють у зламі акаунтів лікарів та оформленні фальшивих електронних рецептів на лікарські засоби. Частина з рецептів, виписаних хакерами. містила наркотичні речовини.

Підозрювані були членами організованої злочинної групи та використовували скомпрометовані облікові записи лікарів для доступу до державного медичного порталу gabinet.gov.pl, де лікарі фіксують стан здоров’я пацієнтів і виписують рецепти або призначають лікування. Схема працювала так: семеро осіб отримали доступ до персональних даних лікарів, здобутих під час попередніх витоків інформації. Використовуючи ці дані, зловмисники створювали цифрові сертифікати, які надавали їм доступ до медичного порталу, після чого вони почали виписувати рецепти.

Це сталося у Польщі. За даними слідства, діяльність угруповання “псевдолікарів” тривала з 21 вересня 2024 року по 5 червня 2025 року. За цей час вони оформлювали сотні фальшивих рецептів на “лікарські засоби, що містять наркотичні та психотропні речовини”. Національна прокуратура Польщі вже передала обвинувальний акт передано до районного суду Жешува.

“Рецепти виписувалися виключно за принципом pro familia (тобто нібито для найближчих членів родини) на осіб з номерами PESEL, які, як з’ясувалося, про це не знали”, — повідомило Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю Польщі (CBZC).

Серед препаратів, зазначених у підроблених рецептах, були, зокрема, Xanax, OxyContin, Oxydolor та Nasen. Фальшиві рецепти продавалися онлайн та використовувалися в реальних аптеках по всій Польщі. У результаті цієї схеми кілька сотень упаковок наркотичних препаратів потрапили до людей, які не мали законного права їх отримувати, не лише в Польщі, а й в інших країнах Європейського Союзу. За даними прокуратури, група також використовувала викрадені облікові дані лікарів для відкриття фіктивних банківських рахунків і спроб отримання кредитів шляхом обману.

У Польщі викрили кіберзлочинців, яки видавали себе за лікарів і виписували фальшиві рецепти

Розслідування, яке ще триває, свідчитьщо семеро обвинувачених могли бути причетні й до інших кіберзлочинів, зокрема до атак типу Business Email Compromise “на шкоду польському бізнесу”, а також до відмивання коштів та до отримання і продажу банківських акаунтів і облікових записів криптовалютних бірж. Усі підозрювані визнали свою провину; наразі їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 15 років.

Цей кейс наочно демонструє, як витоки персональних даних і слабкий контроль цифрових ідентичностей у критично важливих системах можуть мати прямі наслідки для безпеки суспільства. Медицина, як одна з найбільш чутливих до кіберзагроз галузей, дедалі частіше стає мішенню організованих груп, а подібні інциденти підкреслюють потребу в жорсткішій автентифікації, моніторингу доступу та міжвідомчій координації в кібербезпеці.

Джерело: CyberNews.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Невідомі викрали з ESA дані про атмосферу іншопланетних світів
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Невідомий криптохакер спокійно відмиває Ethereum зі скомпрометованого гаманця після зламу на $27 млн
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Розгром кіберзлочинців: Інтерпол затримав 574 особи у 19 країнах та знешкодив 6 програм-вимагачів
Хакери зламали Spotify та злили 86 млн треків
У професійного інвестора, який допомагав постраждалим від криптошахраїв, вкрали понад 100 000 юанів у криптовалюті на фішинговому сайті
Абсолютний рекорд: у 2025 році хакери вкрали $3,4 млрд у криптовалютах, з них північнокорейські — понад $2 млрд.
Знецінення криптовалют після атак хакерів більш збиткове, ніж самі викрадення, — дослідження
22-річний американець визнав провину у відмиванні для синдикату $263 млн у криптовалюті
"Ми потрібні Пандорі": суперфани "Аватар 3" повторно купують квитки, щоб збільшити касові збори
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати