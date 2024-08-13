HMD Hyper відроджує дизайн Nokia Lumia та отримує чип Snapdragon 6 Gen 1 – інсайдер

Очікується, що незабаром компанія HMD випустить новий смартфон середнього рівня HMD Hyper. Інсайдер @smashx_60 вже поділився в X (Twitter) характеристиками цієї моделі.

HMD Hyper в плані дизайну нагадує нещодавній HMD Skyline, натхнений зовнішнім виглядом Nokia Lumia. Пристрій має плаский дисплей з великими рамками та вигнутими боками. Дисплей використовуватиме OLED-панель із роздільною здатністю FHD+ і частотою оновлення 120 Гц.

В смартфоні використовується процесор Snapdragon 6 Gen 1 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої флеш-пам’яті. Також повідомляється, що він оснащений слотом для карт MicroSD для розширення пам’яті.

Пристрій буде оснащено основною 50-мегапіксельною камерою з оптичною стабілізацією зображення в парі з модулями на 13 МП і 8 МП. Основна камера дозволить записувати відео до 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду. Смартфон також матиме 50-мегапіксельну селфі-камеру, здатну записувати відео FHD зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Також повідомляється про акумулятор місткістю 4700 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 33 Вт.

Зважаючи на ці характеристики, схоже, що HMD Hyper буде дещо обмеженою версією моделі HMD Skyline.

Наразі ціна та строки офіційного анонсу смартфона HMD Hyper залишаються невідомими.

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Джерело: gizmochina

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