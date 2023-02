Hoglands — динамічна гра в жанрі Tower Defense про свиней від київської студії Piggy Games

Українська студія Piggy Games оголосила про намір випустити свою першу гру Hoglands, розробка якої ведеться з 2021 року. Це стратегічна гра з бічним прокручуванням, елементами виживання, рольової гри та мальованої графікою, натхненна середньовіччям.

Творці Hoglands надихалися такими іграми, як Kingdom: Two Crowns, Until We Die та Tails of Iron. Дія відбувається в королівстві свиней, які страждають від страшної хвороби, що перетворює всіх на небезпечних істот. Гравцеві належить взяти під своє управління благородну свиню, яка намагається врятувати тих, хто вижив, і розгадати причину всіх бід. При цьому потрібно розвивати свою базу та відбивати хвилі атак ворогів, що постійно збільшуються.

У процесі гри належить:

Наймати робітників і солдатів, віддавати їм накази та призначення на роботу.

Будувати укріплення, розвивати свою базу та досліджувати нові технології.

Влаштовувати рейди, щоб знищувати джерела чуми та збирати рідкісні ресурси.

Екіпірувати головного героя та отримувати нові здібності, які допоможуть у нерівній боротьбі.

Приносити жертви богам, сподіваючись отримати дари й благословення.

У грі є динамічна зміна часу доби, в залежності від чого ігровий баланс буде зміщуватися в той чи інший бік. У Hoglands буде кілька рівнів із різними умовами перемоги – від виживання протягом кількох тижнів до вбивства босів та виконання квестів.

Вихід гри Hoglands заплановано на третій квартал 2023 року. Зацікавлені користувачі можуть залишити заявку на участь у бета-тесті гри на офіційному сайті проєкту. Також гру можна додати до списку бажаного у Steam.