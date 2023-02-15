Hoglands — динамічна гра в жанрі Tower Defense про свиней від київської студії Piggy Games

Українська студія Piggy Games оголосила про намір випустити свою першу гру Hoglands, розробка якої ведеться з 2021 року. Це стратегічна гра з бічним прокручуванням, елементами виживання, рольової гри та мальованої графікою, натхненна середньовіччям.
Творці Hoglands надихалися такими іграми, як Kingdom: Two Crowns, Until We Die та Tails of Iron. Дія відбувається в королівстві свиней, які страждають від страшної хвороби, що перетворює всіх на небезпечних істот. Гравцеві належить взяти під своє управління благородну свиню, яка намагається врятувати тих, хто вижив, і розгадати причину всіх бід. При цьому потрібно розвивати свою базу та відбивати хвилі атак ворогів, що постійно збільшуються.
У процесі гри належить:
- Наймати робітників і солдатів, віддавати їм накази та призначення на роботу.
- Будувати укріплення, розвивати свою базу та досліджувати нові технології.
- Влаштовувати рейди, щоб знищувати джерела чуми та збирати рідкісні ресурси.
- Екіпірувати головного героя та отримувати нові здібності, які допоможуть у нерівній боротьбі.
- Приносити жертви богам, сподіваючись отримати дари й благословення.
У грі є динамічна зміна часу доби, в залежності від чого ігровий баланс буде зміщуватися в той чи інший бік. У Hoglands буде кілька рівнів із різними умовами перемоги – від виживання протягом кількох тижнів до вбивства босів та виконання квестів.
Вихід гри Hoglands заплановано на третій квартал 2023 року. Зацікавлені користувачі можуть залишити заявку на участь у бета-тесті гри на офіційному сайті проєкту. Також гру можна додати до списку бажаного у Steam.