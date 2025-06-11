Розробник Days Gone звільняє 30% співробітників — з Bend Studio йдуть ветерани

Days Gone / Bend Studio

Розробник Days Gone — Bend Studio — звільнив близько 30% співробітників. Зі студії йдуть ветерани, які працюють в геймдеві понад 30 років.

Bend Studio — це ігрова студія, яка належить Sony Interactive Entertainment. Вона працювала над грою у форматі live-сервісу, але проєкт скасували у січні 2025 року. Як наслідок студія звільнила 40 співробітників. Цю інформацію спершу повідомив журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр в BlueSky, а згодом підтвердила сама студія у своєму обліковому записі в X. У той же період Sony скасувала ще один live-сервіс — гру у всесвіті God of War, якою займалася інша студія Bluepoint Games. Проте звільнення дісталися лише у Bend Studio.

«Сьогодні ми попрощалися з кількома неймовірно талановитими членами команди, оскільки переходимо до нашого наступного проєкту. Ми безмежно вдячні їм за їхній внесок, адже вони сформували те, ким ми є, і їхній вплив завжди буде частиною нашої історії. Це важкий момент для нашої команди, але ми маємо глибоку повагу до всіх, хто привів нас сюди», — заявили в Bend Studio.

Пішли зі студії також досвідчені фахівці. Серед них Роберт Моррісон — ветеран індустрії з 90-х, який працював над проєктами у Santa Monica Studio та PlayStation Studios Visual Arts. Він особисто підтвердив, що його теж звільнили.

Bend Studio laid off a bunch of people today. I was a part of the layoffs. I did my best. Hopefully I can find a new team to join. — Robert Morrison (@RobertAnim8er) June 10, 2025

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На тлі скорочень Bend Studio хоче запустити новий проєкт, про який немає подробиць. З огляду на масштабні скасування live-сервісів — навряд чи студія буде рухатися в цьому напрямку. У мережі дехто сподівається на сиквел Days Gone, але не варто. Залишається лише гадати, які ідеї приховують розробники, бо після релізу Days Gone у 2019 році вони не випустили жодної нової гри. Ремастер за новий проєкт ми не рахуємо. Решту ігор або згорнули в процесі розробки, або вони не дійшли до релізу. Тому Bend перебуває у пошуках нового напряму, а звільнення, схоже, пов’язані з відсутністю успішних результатів роботи.

Звільнення в геймдеві вже не щось нове — у березні «під ударом» скорочень в Sony опинилися творці Uncharted, Concord та The Last of Us. Так само постраждала студія, що розробляла Until Dawn. І ось Sony нарешті визнала провали live-сервісів, зокрема феєричним розчаруванням стала Concord, та вирішила зменшити кількість таких проєктів. Масові скорочення у березні стали другими після випадку 2024 року, коли компанію залишили близько 900 співробітників.

Джерело: Games Radar