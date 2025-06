Розробник Days Gone звільняє 30% співробітників — з Bend Studio йдуть ветерани

Розробник Days Gone — Bend Studio — звільнив близько 30% співробітників. Зі студії йдуть ветерани, які працюють в геймдеві понад 30 років.

Bend Studio — це ігрова студія, яка належить Sony Interactive Entertainment. Вона працювала над грою у форматі live-сервісу, але проєкт скасували у січні 2025 року. Як наслідок студія звільнила 40 співробітників. Цю інформацію спершу повідомив журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр в BlueSky, а згодом підтвердила сама студія у своєму обліковому записі в X. У той же період Sony скасувала ще один live-сервіс — гру у всесвіті God of War, якою займалася інша студія Bluepoint Games. Проте звільнення дісталися лише у Bend Studio.

Пішли зі студії також досвідчені фахівці. Серед них Роберт Моррісон — ветеран індустрії з 90-х, який працював над проєктами у Santa Monica Studio та PlayStation Studios Visual Arts. Він особисто підтвердив, що його теж звільнили.

Bend Studio laid off a bunch of people today. I was a part of the layoffs. I did my best. Hopefully I can find a new team to join.

