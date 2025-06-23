«Одна з найкращих робіт Кодзіми»: Death Stranding 2 стартувала на Metacritic з 90/100

Сем Портер (Норман Рідус) в Death Stranding

Хідео Кодзіма знову геній? Середня оцінка Death Stranding 2: On the Beach на Metacritic склала 90 балів. А перевірити особисто можна за кілька годин — Digital Deluxe ось-ось відкриває ранній доступ.

На момент написання новини вийшло 98 рецензій, з них 90 позитивних. Критики хвалять гру за жвавий геймплей, чіткішу історію, нових ворогів і те, що «симулятора ходьби» стало менше. Але концепція не змінилася: Death Stranding не для всіх.

Що кажуть про Death Stranding 2?

Фанати пригод Сема залишаться задоволеними, бо одним із головних плюсів називають нову історію. GamersRD (90/100) пише, що сиквел розкриває другорядних персонажів через сюжетні повороти та особисті взаємодії. TechRadar Gaming (100/100) погоджується з цією думкою. За словами критика, традиційний сюжет поступився місцем розкриттю характерів, які «вражають своєю пихатістю Хідео Кодзіми».

«Death Stranding 2 — це феноменальна пропозиція. Це одна з найкращих робіт Кодзіми не лише завдяки своєму наративу, але й завдяки майже безмежній варіативності ігрових можливостей», — пише Dexerto (100/100).

Водночас сиквел не надто «відхиляється від протоптаного шляху», пише XGN (90/100). Кодзіма вдосконалив попередні механіки, як-от менше нудної ходьби, більше ворогів, більше інфраструктурних рішень і трохи рольових механік. Але назвати продовження «симулятором походів» все ще можна, хоча і не настільки грубо, додає Eurogamer (80/100).

Окрему увагу звернули на візуальну частину. Наприклад, ITC.ua (9/10) відзначає графіку, від якої відпадає щелепа, а також нові можливості для доставлення товарів й бойову систему. Критик хвалить різноманіття транспорту та зброї, а ще «метаіронію та ламання четвертої стіни». Водночас автор вважає, що бойова система, стелс і боси могли бути кращими.

Що відомо про Death Stranding та сторонні проєкти

Події сиквелу відбуваються через 11 місяців після першої частини. У нещодавньому геймплеї вже показали корабель-базу, нові біоми та дивного персонажа — ляльку Доллмена. Однією з головних загадок залишається те, чому після метаморфоз світу навіщо Сем надалі працює кур’єром? Також відомо, що босів можна уникати без шкоди для сюжету.

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Передзамовлення вже добігають кінця: звичайне видання коштує ₴2199, Digital Deluxe — ₴2399. За передзамовлення обіцяли голограму та екзоскелети, а Digital Deluxe дає ще й 48 годин раннього доступу. Повноцінний реліз відбудеться 26 червня.

Крім того, всесвіт Death Stranding стає дедалі більшим — нас чекає кіноадаптація від A24. Фільм заснований на подіях гри, але той факт, що виконавця ролі Сема (Нормана Рідуса) не запросили викликає питання. Навіщо шукати іншого актора, якщо за Норманом вже закріплена роль? А ще анонсували анімаційний фільм у всесвіті Death Stranding.