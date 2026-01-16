Новини Пристрої 16.01.2026 comment views icon

Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design
Honor Magic 8 RSR Porsche Design отримає кнопку для фото та додатковий набір з телефото-конвертером

Honor продовжує підігрівати інтерес до серії Magic 8 і після натяку на тонку версію Magic 8 Pro Air опублікувала новий тизер, присвячений моделі Magic 8 RSR Porsche Design. Компанія офіційно підтвердила, що смартфон отримає спеціальний фотонабір для мобільної зйомки.

Офіційна презентація Honor Magic 8 Pro Air і Honor Magic 8 RSR Porsche Design відбудеться 19 січня, спочатку на китайському ринку. За даними Honor, Magic 8 RSR Porsche Design має провідний у галузі рейтинг стабілізації зображення CIPA 6,5, тоді як у Magic 8 Pro цей показник становить 5,5. У поєднанні з фотонабором компанія обіцяє “вражаючу якість знімків”.

Honor демонстрирует комплект камеры для Magic 8 RSR Porsche Design

Фотонабір включає телефото-конвертер, спеціальний чохол, який дозволяє фізично закріпити конвертер на смартфоні, а також професійний тримач з окремою кнопкою спуску затвора та колесом керування. Таким чином, Magic 8 RSR Porsche Design стає в один ряд з Oppo Find X9 Ultra / Find X9 Pro та Vivo X300 Pro, які також пропонують фірмові комплекти для мобільної фотографії.

За попередньою інформацією, Magic 8 RSR Porsche Design працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пристрій отримає металевий корпус і окрему кнопку камери на бічній грані. Також смартфону приписують 200-Мп телефото камеру з еквівалентною фокусною відстанню 85 мм та діафрагмою об’єктива f/2.6. Вона додатково забезпечить можливість макро зйомки. Основна камера матиме об’єктив з фокусною відстанню 23 мм та діафрагмою f/1.6. Honor, імовірно, відмовляється від змінної діафрагми, яка була у попередника (f/1.4–f/2.0). Крім того, Magic 8 RSR Porsche Design зможе похвалитися швидкою дротовою зарядкою потужністю 120 Вт.

Джерело: notebookcheck 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Asus заморожує Zenfone та ROG Phone — у 2026 році компанія не випустить жодного смартфона
OnePlus Turbo 6 і 6V отримали батареї на 9000 мА•год у тонкому корпусі і зарядку 80 Вт
Розходимося: Samsung Galaxy S26 отримає камери S25, щоб не стати дорожчим за iPhone 17
Представлений Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition
Лондонські крадії повертають смартфони власникам, якщо це не iPhone
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
Вартість пам’яті Apple iPhone 17 зросте на 230% у 2026 році — можливе здорожчання
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Lenovo Adaptable Keyboard: клавіатура і мишка, котрі заряджають самі себе та адаптують силу натискання
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
Що відомо про Apple iPhone 18: розміри дисплеїв, Face ID під екраном та новий графік презентацій
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Вийшов Oppo Reno15 Pro Mini — компактний смартфон з батареєю на 6200 мА•год
Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки
Вийшли глобальні Xiaomi Redmi Note 15 та Note 15 Pro+: AMOLED, 120 Гц і до 200 Мп
Ayaneo представила свій перший смартфон Pocket Play, з висувним джойстиком
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Новий Honor Magic8 Lite не такий вже "лайт": 7500 мА•год та OLED на 6000 ніт
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати