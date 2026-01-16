Honor демонструє комплект камери для Magic 8 RSR Porsche Design

Honor Magic 8 RSR Porsche Design отримає кнопку для фото та додатковий набір з телефото-конвертером

Honor продовжує підігрівати інтерес до серії Magic 8 і після натяку на тонку версію Magic 8 Pro Air опублікувала новий тизер, присвячений моделі Magic 8 RSR Porsche Design. Компанія офіційно підтвердила, що смартфон отримає спеціальний фотонабір для мобільної зйомки.

Офіційна презентація Honor Magic 8 Pro Air і Honor Magic 8 RSR Porsche Design відбудеться 19 січня, спочатку на китайському ринку. За даними Honor, Magic 8 RSR Porsche Design має провідний у галузі рейтинг стабілізації зображення CIPA 6,5, тоді як у Magic 8 Pro цей показник становить 5,5. У поєднанні з фотонабором компанія обіцяє “вражаючу якість знімків”.

Фотонабір включає телефото-конвертер, спеціальний чохол, який дозволяє фізично закріпити конвертер на смартфоні, а також професійний тримач з окремою кнопкою спуску затвора та колесом керування. Таким чином, Magic 8 RSR Porsche Design стає в один ряд з Oppo Find X9 Ultra / Find X9 Pro та Vivo X300 Pro, які також пропонують фірмові комплекти для мобільної фотографії.

За попередньою інформацією, Magic 8 RSR Porsche Design працюватиме на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пристрій отримає металевий корпус і окрему кнопку камери на бічній грані. Також смартфону приписують 200-Мп телефото камеру з еквівалентною фокусною відстанню 85 мм та діафрагмою об’єктива f/2.6. Вона додатково забезпечить можливість макро зйомки. Основна камера матиме об’єктив з фокусною відстанню 23 мм та діафрагмою f/1.6. Honor, імовірно, відмовляється від змінної діафрагми, яка була у попередника (f/1.4–f/2.0). Крім того, Magic 8 RSR Porsche Design зможе похвалитися швидкою дротовою зарядкою потужністю 120 Вт.

