Honor показала Magic 8 Pro Air: 6,1 мм, три камери та батарея 5500 мА•год

Honor готує Magic 8 Pro Air — легший за iPhone Air і Galaxy S25 Edge, але з більшою батареєю

В той час як Xiaomi відмовляється від ідеї створення надтонкого смартфона, Honor, навпаки, готова зробити ставку на такий пристрій. Компанія натякнула на модель Honor Magic 8 Pro Air у новому тизері, де підтвердила ключові особливості пристрою: ультратонкий корпус, надлегку конструкцію та характеристики телефото-камери. Смартфон також показали разом із Honor Magic 8 RSR Porsche Design, що додатково підігріло інтерес до новинки.

Згідно з тизерним постером, Honor Magic 8 Pro Air отримає корпус товщиною лише 6,1 мм і потрійну основну камеру. Виробник уже розкрив параметри одного з модулів — перископічного телеоб’єктива. Він матиме роздільну здатність 64 Мп, що збігається з попередніми витоками. Очікується, що цей модуль забезпечить 3,2-кратний оптичний зум. Основна камера використовує великий сенсор формату 1/1,3 дюйма, що зазвичай характерно для флагманських моделей.

Окрім мінімальної товщини, смартфон виділяється й вагою. Якщо iPhone Air важить 165 г, а Galaxy S25 Edge — 163 г, то Magic 8 Pro Air зупиняється на позначці 155 г. Це робить його одним із найлегших смартфонів поточного покоління.

За попередньою інформацією, Honor Magic 8 Pro Air працюватиме на процесорі MediaTek Dimensity 9500. Смартфон запропонують у конфігураціях із оперативною пам’яттю до 16 ГБ і вбудованим сховищем місткістю до 1 ТБ. Автономність забезпечить акумулятор місткістю 5500 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт. Також відомо про чотири кольорові варіанти корпусу: Fairy Purple, Light Orange, Feather White та Shadow Black.

Орієнтовна ціна Honor Magic 8 Pro Air та сроки виходу на ринок поки не розкриваються.

Джерело: gizmochina