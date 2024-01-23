Хто перший? Samsung взялась за розробку неінвазивного глюкометра — Apple все ще «‎перевіряє концепцію»

Південнокорейська корпорація досліджує нові функції моніторингу здоров’я для своїх пристроїв, включно з постійним вимірюванням артеріального тиску та неінвазивним глюкометром.

Моніторинг здоров’я вже є ключовим пунктом для продажу смартфонів і годинників, а Samsung, Apple і Google використовують ці функції для залучення й утримання клієнтів. Проривом у галузі могло б стати створення датчиків для безперервного відстеження артеріального тиску та моніторингу рівня глюкози (такого, що не потребує проколювання шкіри) — останній роками розробляє Apple, і згідно з попередніми даними, він перебуває на стадії «‎перевірки концепції».

«Якщо ми зможемо безперервно вимірювати артеріальний тиск і глюкозу, ми потрапимо в зовсім іншу гру», — каже Хон Пак, голова мобільного цифрового здоров’я Samsung. «Ми вкладаємо в це значні інвестиції».

Пак не коментує терміни для будь-якої з функцій, однак, якщо зважати на ринок загалом, то каже, що неінвазивний глюкометр може з’явитися вже у найближчі 5 років.

«Ми розглядаємо все, від мініатюризації до різних технологічних платформ, які можуть здійснювати певний тип моніторингу рівня глюкози або щось середнє», — каже він.

Минулого тижня Samsung оголосила про Galaxy Ring — кільце із датчиками здоров’я, яке контролюватиме активність та сон (з безліччю інших функцій). Продукт, за словами Пака, буде випущений до кінця 2024 року у різних кольорах і розмірах.

«Кільце створене для спільноти людей, які хочуть стежити за здоров’ям у більш зручний та менш нав’язливий спосіб», – сказав Пак.

З ціною Samsung ще не визначилась, але як і Galaxy Watch, Ring, ймовірно, не буде сумісний з iPhone від Apple.

Розумні годинники Samsung давно пропонують функцію вимірювання артеріального тиску, однак процес не постійний і потребує калібрування за автономним вимірювачем. Нині мета компанії полягає в тому, щоб усунути ці обмеження.

Apple тим часом планує додати функцію виявлення гіпертонії до свого смартгодинника пізніше у 2024 році. Водночас її експансія на медичні технології пройшла не зовсім гладко — нещодавно компанія вилучила функцію визначення кисню в крові з Apple Watch після юридичної невдачі в патентній суперечці з Masimo Corp.

Samsung також вивчає низку різних датчиків для майбутніх версій своїх навушників — зокрема з новими способами вимірювання температури тіла та частоти серцевих скорочень.

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Гарнітури змішаної реальності також можуть стати новим рубежем для здоров’я, сказав Пак, зокрема в тому, що стосується медитацій та психічного здоров’я. Apple збирається випустити свій перший продукт Vision Pro в США наступного тижня — за $3499, а Samsung, здається, перебуває у пошуках партнерів.

Джерело: Bloomberg