На що здатна Apple Vision Pro — гайд з користування гарнітурою [Відео]

Apple опублікувала 10-хвилинне відео, на якому «перший користувач» випробовує гарнітуру під керівництвом менеджера із продуктів Vision Pro Алессандри МакГініс.
Ось кілька основних моментів:
- Гарнітурою можна керувати за допомогою рухів очей чи рук — наприклад, відкрити галерею, свайпнути, збільшити чи перемістити фото можна простим стисканням пальців.
- Так само для запуску програм можна використовувати Siri та голосові команди.
- Є окремий режим для панорамних фото, який дозволяє розташувати зображення на всю кімнату.
- Продемонстровано, як виглядатимуть просторові відео або фільми на стримінгових сервісів під час перегляду на гарнітурі (так само за допомогою пальців можна розташувати вікно в будь-якій точці кімнати чи налаштувати розміри).
- Налаштування робочого простору — можна відкрити пошту, браузер чи документи (або все одразу, оскільки простір дозволяє) та паралельно ввімкнути музику (звук почує лише користувач гарнітури).
- Відеодзвінки FaceTime можна розширити на усю кімнату — також продемонстровано, як відображаються люди, що телефонують з Mac чи такої самої гарнітури (у першому випадку — звичайне відео, в другому — зображення більш реалістичне).
- Зміна середовища — стандартну панораму середовища, в якому ви перебуваєте, можна змінити на панорами різних мальовничих місць.
- Екран з MacBook може відобразитись як віртуальний дисплей за допомогою одного натискання.
- Є окремі програми для медитацій та розваг — активувавши останні, наприклад, можна побачити у кімнаті доволі реалістичне зображення динозавра, що дещо лякає, чи метелика, який сідає вам на руку після жестової команди.
Повний гайд з керування Apple Vision Pro (+відео створення гарнітури)
Попередні замовлення на Vision Pro стартували 19 січня, тоді як у магазинах гарнітура з’явиться 2 лютого. Вартість, як і було заявлено попередньо, сягає $3500, однак за рецептурні лінзи доведеться сплатити додатково. Щодо міжнародних продажів, то, на думку аналітика Мін-Чі Куо, вони стартують напередодні конференції для розробників WWDC 2024 у червні.
Тим часом Марк Гурман з Bloomberg, припускає, що близько 99% з майже мільйона анонсованих для гарнітури програм — не нове програмне забезпечення для visionOS, а вже існуючі версії для iPad.
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