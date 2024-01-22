На що здатна Apple Vision Pro — гайд з користування гарнітурою [Відео]

Apple опублікувала 10-хвилинне відео, на якому «‎перший користувач» випробовує гарнітуру під керівництвом менеджера із продуктів Vision Pro Алессандри МакГініс.

Ось кілька основних моментів:

Гарнітурою можна керувати за допомогою рухів очей чи рук — наприклад, відкрити галерею, свайпнути, збільшити чи перемістити фото можна простим стисканням пальців.

Так само для запуску програм можна використовувати Siri та голосові команди.

Є окремий режим для панорамних фото, який дозволяє розташувати зображення на всю кімнату.

Продемонстровано, як виглядатимуть просторові відео або фільми на стримінгових сервісів під час перегляду на гарнітурі (так само за допомогою пальців можна розташувати вікно в будь-якій точці кімнати чи налаштувати розміри).

Налаштування робочого простору — можна відкрити пошту, браузер чи документи (або все одразу, оскільки простір дозволяє) та паралельно ввімкнути музику (звук почує лише користувач гарнітури).

Відеодзвінки FaceTime можна розширити на усю кімнату — також продемонстровано, як відображаються люди, що телефонують з Mac чи такої самої гарнітури (у першому випадку — звичайне відео, в другому — зображення більш реалістичне).

Зміна середовища — стандартну панораму середовища, в якому ви перебуваєте, можна змінити на панорами різних мальовничих місць.

Екран з MacBook може відобразитись як віртуальний дисплей за допомогою одного натискання.

Є окремі програми для медитацій та розваг — активувавши останні, наприклад, можна побачити у кімнаті доволі реалістичне зображення динозавра, що дещо лякає, чи метелика, який сідає вам на руку після жестової команди.

Повний гайд з керування Apple Vision Pro (+відео створення гарнітури)

Попередні замовлення на Vision Pro стартували 19 січня, тоді як у магазинах гарнітура з’явиться 2 лютого. Вартість, як і було заявлено попередньо, сягає $3500, однак за рецептурні лінзи доведеться сплатити додатково. Щодо міжнародних продажів, то, на думку аналітика Мін-Чі Куо, вони стартують напередодні конференції для розробників WWDC 2024 у червні.

Тим часом Марк Гурман з Bloomberg, припускає, що близько 99% з майже мільйона анонсованих для гарнітури програм — не нове програмне забезпечення для visionOS, а вже існуючі версії для iPad.

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