Samsung анонсувала Galaxy Ring — розумне кільце для фітнесу та здоров’я

Наприкінці презентації Unpacked Samsung «‎подражнила» публіку своїм новим «‎потужним і доступним» фітнес-пристроєм — розумним кільцем Galaxy Ring.

Samsung була небагатослівною щодо пристрою — фактично на цей час ми маємо лише рендер і назву. Характеристики, ціну чи дату виходу не анонсували, уточнивши лише, що кільце — це «потужний і доступний» пристрій для здоров’я.

Ознаки того, що компанія готує Galaxy Ring з’явились торік — коли Samsung подала заявку на патент на розумне кільце, яке забезпечуватиме ЕКГ і розумне керування домом (згодом згадку про пристрій відшукали й у застосунку Health).

Пізніше в інтерв’ю Techradar керівник відділу роботи з клієнтами Samsung Патрік Чомет уточнив, що кільце матиме кілька цікавих функцій для сну.

«Ми створюємо деякі речі з Samsung Health, які справді вражають (стосовно сну). Вже є апаратне та програмне забезпечення. Але ми прагнемо створити повний пакет, який люди використовуватимуть в масштабі. Це станеться пізніше цього року», — сказав Чамет.

Зважаючи на слова Чамета можна припустити, що Galaxy Ring повноцінно анонсують на наступному Unpacked, який, як очікується, відбудеться десь між липнем і серпнем. Samsung також підтвердила, що велике оновлення програми Health вийде «пізніше цього року», тому ймовірно, що Ring дебютує разом із цими змінами.

Звичайно, Samsung — не новатор у галузі розумних кілець. Подібний пристрій вже випускає компанія Oura (у 2022-му вийшло кільце третього покоління) — воно може відстежувати сон, вимірювати частоту серцевих скорочень під час тренувань і щоденну активність, щоб переконатися, що ви досягаєте певних цілей. Можна з упевненістю припустити, що Galaxy Ring охоплюватиме ті самі можливості, а з огляду на розвиток ШІ, матиме ще кілька цікавих функцій.