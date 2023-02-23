Неінвазивний глюкометр в Apple Watch все ближче до реальності — Bloomberg

Apple вже давно працює над додаванням функції моніторингу рівня глюкози в крові у свій розумний годинник Apple Watch. Причому йдеться про неінвазивний метод, який не вимагає жодних уколів. Як повідомляють джерела Bloomberg, компанія вже наблизилася до реалізації цієї функції й зараз перебуває на «етапі перевірки концепції». Технологія вже досить непогана. Вона буде готова до виходу на ринок, коли вдасться мінімізувати відповідні компоненти.

Технологія, що використовує лазери для вимірювання концентрації глюкози під шкірою, сама по собі не нова. Але раніше вона вимагала використання досить великого обладнання, що мало на увазі настільне застосування у стаціонарних умовах. Але зараз її вдалося поліпшити настільки, що всі необхідні компоненти містяться в прототипі невеликого пристрою розміром з iPhone.

Як повідомляють джерела, система не тільки допоможе людям з діабетом стежити за своїм станом, а й в ідеалі попередить людей з переддіабетом (стан порушення вуглеводного обміну, що призводить до високого ризику цукрового діабету). А завдяки деяким змінам можна навіть запобігти розвитку діабету 2 типу (діабет дорослих).

Імовірно, проєкт давно перебуває у розробці. Все почалося у 2010 році, коли хворий Стів Джобс змусив свою компанію купити стартап моніторингу рівня глюкози в крові RareLight. Apple тримала свої плани в секреті, а управління проєктом здійснювалося через окрему компанію Avolonte Health, яку вона потім трансформувала в групу Exploratory Design Group (XDG). У проєкті взяли участь генеральний директор Тім Кук, керівник відділу апаратного забезпечення Apple Watch Юджин Кім та інші керівники вищої ланки.

Попри те, що випробування проходять добре, на думку Bloomberg, реальний пристрій із неінвазивним визначенням рівня глюкози в крові, швидше за все, з’явиться лише за кілька років.

Джерело: Engadget