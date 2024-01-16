Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США

Функція визначення рівня кисню в крові скоро зникне з нових розумних годинників Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2. Хоча сама Apple не опублікувала відповідних заяв, обізнані джерела повідомляють, що ця функція буде видалена. При цьому Митна та прикордонна служба США схвалила цей захід, який дозволить Apple розглянути можливість продажу обох пристроїв після нещодавньої заборони.

Нагадаємо, патентна суперечка, що продовжується, між компаніями Apple і Masimo призвела до того, що Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) заборонила імпортувати і продавати в США моделі Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra Series 2. ITC ухвалила, що сенсор визначення рівня кисню в крові, який використовується в обох цих пристроях Apple Watch, порушує патенти Masimo.

В результаті, наприкінці 2023 року Apple призупинила продаж цих моделей у США. Проте компанія подала апеляцію і домоглася тимчасового припинення заборони. Apple дозволили продавати Watch Series 9 та Watch Ultra 2 до 12 січня.

В останні тижні Apple активно намагалася внести зміни у свої годинники, намагаючись обійти патенти Masimo. Митній службі США було доручено визначити, чи достатні запропоновані компанією зміни. Судячи з листа адвокатів Masim, всі сторони погодилися з новим планом видалення цієї функції з Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2.

Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що модифіковані годинники вже відправлені у роздрібні магазини Apple, але магазинам дано вказівку не продавати їх доти, доки вони не отримають відповідне розпорядження від компанії.

На вже проданих годинниках Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2 функція визначення рівня кисню в крові працює. Але поки що немає однозначних відомостей про те, що вона збереже свою працездатність надалі.

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Джерело: The Verge