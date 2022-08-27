Hulu перезавантажує Hellraiser – новий «Повсталий з пекла» вийде 7 жовтня

Стрімінговий сервіс Hulu щойно успішно повернув до життя франшизу «Хижак», а невдовзі презентує переосмислення культового фільму жахів Клайва Баркера 1987 року Hellraiser напередодні Хеллоуїна.

У першому тизері нового «Повсталого з пекла» немає таких сцен, які б можна було яскраво змалювати. Крізь криваво-червоні літери назви фільму проступає обличчя Жерця Ада, відомого як Пінхед. З корисної інформації тизер містить лише позначку рейтингу R та дату виходу на телеекрани.

Шанувальники «Повсталого з пекла» насолоджувалися першим фільмом про садомазохістських істот з інших вимірів, відомих як сенобіти, терпіли другий та пережили ще вісім сиквелів. Перспектива нового прочитання історії Баркера багатьом з них принесе пекельні муки, а комусь безперечно дасть насолоду.

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Режисером нового фільму є Девід Брукнер, котрий раніше працював над «Нічним домом», «Сиреною» та «Ритуалом». Його співавтори Бен Коллінз та Люк Піотровскі написали сценарій за розповіддю Девіда С. Гойєра.

Пінхеда зіграє акторка-трансгендер Джеймі Клейтон («Восьме почуття», «Секс в іншому місті: Покоління Q»). Вона змінила Дага Бредлі, який грав культову роль у восьми фільмах «Повсталого з пекла», а також Стефана Сміта Коллінза і Пола Т. Тейлора, котрі грали Пінхеда у фільмах «Повсталий з пекла: Одкровення» та «Повсталий з пекла: Правосуддя».

«Повсталий з пекла» зосередиться на молодій жінці, що бореться із залежністю – її грає Одеса А’ціон. Згідно з описом сюжету студії 20th Century Studios, вона отримує фірмову коробку-головоламку, не підозрюючи, що може викликати сенобітів.

Оригінальний Hellraiser створений за новелою Баркера «Серце, що пов’язане пеклом» та відзнятий самим автором. Оригінальна історія та екранізація Баркера присвячені Френку Коттону, садомазохісту, котрий втікає з пекельного царства сенобітів. Він доручає колишній коханій відновити власне тіло з використанням плоті та крові жертв убивств. Коли племінниця Френка, Кірсті, випадково викликає Пінхеда, лідер сенобітів дізнається про втечу її дядька та домовляється з нею про повернення свого норовливого бранця.

Нова версія «Повсталого з пекла» з’явиться 7 жовтня як ексклюзив Hulu.

Джерело: Polygon