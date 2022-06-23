“Що змушує тебе посміхатися?”: перший трейлер фільму жахів Smile / “Посмішка”

Якщо замислитись, то міміка посмішки не завжди виглядає добродушно – у певних умовах цей широкий оскал та демонстрація зубів може швидше злякати, ніж розвеселити. І в новому фільмі жахів Smile/”Посмішка” головна героїня на практиці зіткнеться з темною стороною цієї емоції.

У трейлері ми знайомимося з доктором-психологом Роузом (Созі Бейкон), одна з пацієнток якої несподівано закінчує сеанс психотерапії самогубством. Поступово з’ясовується, що справа не в розхитаній психіці, а в темній сутності, яка жорстоко вбиває своїх жертв.

Сценаристом та режисером картини виступив Паркер Фін, основою для фільму виступила короткометражка цього ж автора під назвою Something’s Wrong with Rose / “З Роуз щось не так”.

Прем’єра фільму Smile / “Посмішка” від Paramount Pictures призначена на 30 вересня 2022 року.