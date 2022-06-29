Hyundai показала фінальний дизайн електромобіля IONIQ 6 на основі платформи E-GMP

Корейський автовиробник Hyundai представив фінальний дизайн свого серійного електромобіля IONIQ 6, виконаного у форматі седана з максимально обтічним корпусом у купе-стилі Electrified Streamliner.

За рахунок характерної округленої форми силуету та інших дизайнерських хитрощів творцям новинки вдалося досягти коефіцієнта лобового опору на рівні 0,21.

Незважаючи на похилу лінію даху салон вдалося зробити досить об’ємним і комфортним для всіх користувачів, включаючи пасажирів заднього ряду. На окрему згадку заслуговують відразу 700 світлодіодів системи Parametric Pixels, розміщених практично у всіх елементах кузова і салону: фари, ліхтарі, логотип, центральна консоль і т.д. Система Dual Color Ambient Lighting дозволяє вибрати 64 колірні відтінки для м’якого підсвічування простору салону.

Водію доступна пара 12-дюймових сенсорних екранів – основна панель приладів та інфотейнмент-система. В салоні використовуються екологічні матеріали, включаючи екошкіру, перероблені пластикові пляшки та рибацькі сітки, а також екофарба на основі олії.

Повні специфікації Hyundai IONIQ 6 автовиробник обіцяє розкрити у липні поточного року. Проте вже зараз відомо, що електромобіль буде збудовано на фірмовій платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP). Таким чином, потужність та запас ходу новинки буде порівнянний з моделлю тієї ж лінійки IONIQ 5 – дві батареї (58/73 кВтг), два приводи (задній/повний), швидкісна зарядка (350 кВт), потужність до 225 кВт та запас ходу до 480 км.





Джерело: Hyundai