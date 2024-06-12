Hyundai показала новий доступний електромобіль INSTER класу А із запасом ходу до 355 км

Пізніше цього місяця Hyundai планує представити свій новий недорогий електромобіль INSTER. А напередодні дебюту компанія опублікувала зображення цієї новинки.

Hyundai INSTER позиціюється як міський «субкомпактний електромобіль класу А». Фактично він являє собою результат еволюції бензинової моделі CASPER, що продається в Кореї. Hyundai стверджує, що новий електромобіль «встановить нові стандарти» щодо запасу ходу, технологій та безпеки.

Дизайн електромобіля INSTER дещо нагадує CASPER, але має сучасні оновлення. Авто отримало фірмові денні ходові вогні Hyundai, додані піксельні графічні покажчики повороту та задні ліхтарі, що повинно вказувати на електричну природу автомобіля.

Hyundai очікує, що новий електричний міський автомобіль матиме запас ходу до 355 км (за методикою оцінки WLTP). Хоча ціни на новинку ще не підтверджені, оскільки бензиновий CASPER продається в Кореї за $15 тис., очікується, що новий електромобіль вийде на ринок за доступною ціною.

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Електромобіль Hyundai INSTER офіційно дебютує на міжнародній виставці Busan International Mobility Show, яка розпочнеться 27 червня 2024 року.

Джерело: electrek