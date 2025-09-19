Ігрову Windows 11 з Asus ROG Xbox Ally перенесли на інші портативні консолі

Раніше цього року Microsoft та Asus анонсували ROG Xbox Ally — оновлену версію першої портативної ігрової консолі ROG Ally, тепер із брендуванням Xbox. Разом із новою назвою пристрій отримав і оновлені характеристики, але найважливіше — партнерство з Xbox виявилося не формальним, а справді глибоко інтегрованим. Основна ідея — нарешті “полагодити” Windows на портативних консолях. ROG Xbox Ally повинна була завантажуватися відразу в повноекранний застосунок Xbox, минаючи традиційний інтерфейс Windows 11. Ця функція спочатку позиціювалася як ексклюзив для Ally, але на практиці сталося не так.

Том Воррен із The Verge повідомив, що повноекранний Xbox-режим для ROG Xbox Ally злився у відкритий доступ, і тепер його можна встановити на будь-який портативний ПК з Windows. Власне ROG Xbox Ally виходить лише наступного місяця, тож інші користувачі отримали доступ до нової функції раніше за сам пристрій. На Reddit вже є детальна інструкція з встановлення, і процес досить простий для тих, хто знайомий із Windows. Режим працює на оригінальній Ally, Lenovo Legion Go та інших портативних ПК.

Єдина вимога — наявність оновлення Windows 11 25H2, доступного учасникам програми Windows Insider (у каналі Release Preview). Якщо перемикач “Enter full-screen experience on start up” не з’являється одразу, достатньо внести зміни в реєстр і перезапустити систему. Після цього пристрій завантажується прямо в новий Xbox-режим, де всі ігри зібрані в одному місці — незалежно від того, чи вони зі Steam, Epic Games або Battle.net.

Ця функція заснована на Windows 11, але працює без зайвих процесів, що зазвичай навантажують систему. Це дає приріст продуктивності та економію оперативної пам’яті. Тест Windows Central на оригінальній ROG Ally показав приріст частоти кадрів з 29 FPS до 38 FPS у Shadow of the Tomb Raider та додаткову годину автономної роботи. Головна причина — відключення непотрібних фоновых процесів і програм автозавантаження, а не зміни ядра ОС.

У такому режимі змінилися жести: свайп зліва відкриває Xbox Game Bar, а свайп знизу — новий Task View, що зручніше для перемикання між іграми й застосунками за допомогою геймпада. Усе запускається у повноекранному режимі, мультизадачність із двома вікнами не передбачена, але перемикання між процесами стало швидким і плавним. При цьому користувач не прив’язаний до нового інтерфейсу — завжди можна вийти на стандартний робочий стіл через Alt-Tab. Але для цього Microsoft радить використовувати мишку та клавіатуру, адже цей режим не оптимізований під геймпади.

Але на цей час є певні недоліки. Слабке місце — сон. Режим сну на таких пристроях і раніше працював нестабільно, і новий інтерфейс цього поки не виправив.

Загалом Microsoft демонструє серйозне ставлення до геймінгу на Windows-пристроях. Xbox Ally та майбутній Xbox Ally X стануть першими моделями, які отримають цей режим “з коробки”, а поширення на інші портативні ПК заплановане протягом 2026 року.

Джерело: tomshardware, windowscentral