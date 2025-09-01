Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview — реліз очікується цього року

Microsoft почала розгортання Windows 11 25H2

Microsoft почала розгортання щорічного оновлення функцій Windows 11, версії 25H2 (збірка 26200.5074). Це вже п’ята велика ітерація Windows 11. Оновлення доступне для учасників програми Insider у каналі Release Preview — це заключний етап для більшості оновлень перед їхнім масовим поширенням. Це сталося приблизно через два місяці після того, як перші збірки 25H2 з’явилися в інших попередніх каналах. Оновленням вже можна скористатися для раннього тестування перед широким запуском, який очікується пізніше цього року.

Розміщення щорічного оновлення у Release Preview можна порівняти зі старим етапом Release to manufacturing (RTM), коли оновлення ще записувалися на фізичні носії. Номери збірок у 25H2 починаються з 26200, тоді як у торішнього 24H2 вони починалися з 26100.

Функціонально саме оновлення 25H2 не вносить значних змін, але воно оновлює цикл безпекових патчів, забезпечуючи ще два роки оновлень безпеки. На відміну від повного оновлення версії, Windows 11 25H2 постачається як пакет активації (enablement package, eKB). Microsoft підкреслює, що версії 24H2 і 25H2 використовують спільну сервісну гілку, тому різниця в архітектурі системи мінімальна. Фактично встановлення 25H2 може активувати функції, які вже були присутні в системі з 24H2, але були вимкнені за замовчуванням. Про нові функції Windows 11 25H2 ми повідомляли в попередніх матеріалах.

Разом із покращеннями та додатковими можливостями це оновлення також містить деякі вилучення. Зокрема, видаляються PowerShell 2.0 та командний інструмент Windows Management Instrumentation (WMIC). Для корпоративних і освітніх користувачів з’явилася можливість для IT-адміністраторів: видаляти певні попередньо встановлені застосунки Microsoft Store через Group Policy або MDM CSP. Водночас компанія не повідомляла про великі нові функції, які були б унікальними саме для 25H2. Схожа ситуація була з оновленням 23H2, яке також було досить “тихим” надбудовним релізом до 22H2.

Як встановити Windows 11 25H2

Користувачі програми Windows Insider можуть встановити оновлення вручну за допомогою так званого seeker-методу: потрібно зайти у Параметри > Windows Update, після чого обрати завантаження та встановлення версії 25H2. Після переходу на нову версію пристрої отримуватимуть регулярні щомісячні сервісні оновлення.

Корпоративні клієнти, які беруть участь у програмі Windows Insider Program for Business, також можуть розпочати перевірку нової версії. Вона вже доступна через Windows Update for Business (WUfB) і Windows Server Update Service (WSUS). Також вже повинен працювати доступ через Azure Marketplace.

Для тих, хто хоче одразу почати з чистої інсталяції Windows 11 25H2, ISO-файли для створення завантажувальних носіїв будуть доступні з цього тижня. Навіть якщо користувач не бере участі у програмі Insider, ця збірка все одно отримуватиме регулярні оновлення й поступово зрівняється з тією версією, яка буде випущена для всіх.

Компанія закликає як звичайних користувачів, так і бізнес-організації надсилати відгуки перед тим, як оновлення вийде у широкому доступі наприкінці 2025 року.

Microsoft зазвичай запускає публічні релізи в жовтні. Оновлення відбувається поетапно: спочатку його отримує обмежена кількість пристроїв, щоб перевірити стабільність, і лише після цього воно стає доступним ширшій аудиторії. Через кілька тижнів або місяців Windows Update починає автоматично встановлювати його на всі сумісні комп’ютери.

Джерело: windowsreport, arstechnica, techspot