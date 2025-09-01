Новини Софт 01.09.2025 comment views icon

Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview — реліз очікується цього року

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview — реліз очікується цього року
Microsoft почала розгортання Windows 11 25H2

Microsoft почала розгортання щорічного оновлення функцій Windows 11, версії 25H2 (збірка 26200.5074). Це вже п’ята велика ітерація Windows 11. Оновлення доступне для учасників програми Insider у каналі Release Preview — це заключний етап для більшості оновлень перед їхнім масовим поширенням. Це сталося приблизно через два місяці після того, як перші збірки 25H2 з’явилися в інших попередніх каналах. Оновленням вже можна скористатися для раннього тестування перед широким запуском, який очікується пізніше цього року.

Розміщення щорічного оновлення у Release Preview можна порівняти зі старим етапом Release to manufacturing (RTM), коли оновлення ще записувалися на фізичні носії. Номери збірок у 25H2 починаються з 26200, тоді як у торішнього 24H2 вони починалися з 26100.

Windows 11 25H2 доступна у каналі Release Preview — реліз очікується цього року
Windows 11 25H2 вже у каналі Release Preview / Microsoft

Функціонально саме оновлення 25H2 не вносить значних змін, але воно оновлює цикл безпекових патчів, забезпечуючи ще два роки оновлень безпеки. На відміну від повного оновлення версії, Windows 11 25H2 постачається як пакет активації (enablement package, eKB). Microsoft підкреслює, що версії 24H2 і 25H2 використовують спільну сервісну гілку, тому різниця в архітектурі системи мінімальна. Фактично встановлення 25H2 може активувати функції, які вже були присутні в системі з 24H2, але були вимкнені за замовчуванням. Про нові функції Windows 11 25H2 ми повідомляли в попередніх матеріалах.

Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте

Разом із покращеннями та додатковими можливостями це оновлення також містить деякі вилучення. Зокрема, видаляються PowerShell 2.0 та командний інструмент Windows Management Instrumentation (WMIC). Для корпоративних і освітніх користувачів з’явилася можливість для IT-адміністраторів: видаляти певні попередньо встановлені застосунки Microsoft Store через Group Policy або MDM CSP. Водночас компанія не повідомляла про великі нові функції, які були б унікальними саме для 25H2. Схожа ситуація була з оновленням 23H2, яке також було досить “тихим” надбудовним релізом до 22H2.

Як встановити Windows 11 25H2

Користувачі програми Windows Insider можуть встановити оновлення вручну за допомогою так званого seeker-методу: потрібно зайти у Параметри > Windows Update, після чого обрати завантаження та встановлення версії 25H2. Після переходу на нову версію пристрої отримуватимуть регулярні щомісячні сервісні оновлення.

Корпоративні клієнти, які беруть участь у програмі Windows Insider Program for Business, також можуть розпочати перевірку нової версії. Вона вже доступна через Windows Update for Business (WUfB) і Windows Server Update Service (WSUS). Також вже повинен працювати доступ через Azure Marketplace.

Для тих, хто хоче одразу почати з чистої інсталяції Windows 11 25H2, ISO-файли для створення завантажувальних носіїв будуть доступні з цього тижня. Навіть якщо користувач не бере участі у програмі Insider, ця збірка все одно отримуватиме регулярні оновлення й поступово зрівняється з тією версією, яка буде випущена для всіх.

Компанія закликає як звичайних користувачів, так і бізнес-організації надсилати відгуки перед тим, як оновлення вийде у широкому доступі наприкінці 2025 року.

Microsoft зазвичай запускає публічні релізи в жовтні. Оновлення відбувається поетапно: спочатку його отримує обмежена кількість пристроїв, щоб перевірити стабільність, і лише після цього воно стає доступним ширшій аудиторії. Через кілька тижнів або місяців Windows Update починає автоматично встановлювати його на всі сумісні комп’ютери.

Спецпроєкти
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду
Офіс як простір для натхнення: репортаж із головного офісу UKRSIBBANK після масштабної реновації

«Знести» Xbox і Copilot: Windows 11 25H2 дозволить видаляти системні програми

Джерело: windowsreport, arstechnica, techspot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Кінець Windows 11 SE: Microsoft виводить з ринку свою спробу конкуренції з Chrome OS
Windows 11 25H2 вже у вас на ПК, тільки ви про це не знаєте
У ZeniMax обурені «нелюдськими» звільненнями Microsoft — з Elder Scrolls Online пішли «абсолютно важливі» люди
Злий жарт від Microsoft: звільнених працівників замінять на ШІ, який вони ж і розробили
Ремонтник консолей натрапив на "рідкісну" Xbox, яку заблокували через борги
Позов до Microsoft через припинення підтримки Windows 10: зловживання монополією та нехтування безпекою
Microsoft на зльоті до $4 трлн: стрімке зростання капіталізації на тлі звільнень та впровадження ШІ
ШІ-помічник Copilot тепер шукає файли на Windows 10 і 11 — краще й швидше за Windows Search
Перевзулися? Microsoft повертає базову ціну ігор до $70, передзамовникам The Outer Worlds 2 повернуть «переплату»
Нові документи Microsoft Word автоматично зберігатимуться в "хмарі"
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Asus ROG Xbox Ally вийде у жовтні: з масштабуванням Automatic Super Resolution (Auto SR) та програмою сумісності ігор
«Знести» Xbox і Copilot: Windows 11 25H2 дозволить видаляти системні програми
Xiaomi випустила HyperOS 3: краща робота з Mac та iPhone, нові функції ШІ та оптимізований інтерфейс
Fallout 5 отримала «повністю зелене світло» після скасування іншого проєкту, — журналіст
Три найочікуваніші релізи літа поповнять Game Pass у липні
"Провідник" Windows 11 отримає багато оновлень
Microsoft дозволяла інженерам з Китаю працювати з системами Пентагона з мінімальним наглядом
Дослідження Microsoft: ймовірність розпізнавння людиною зображення ШІ «трохи вища, ніж підкидання монети»
Microsoft закупила екскрементів на $1,7 млрд, щоб закопати в землю — це пов'язано з ШІ
Понад $50 млн за розміщення гри у Game Pass — менеджер Microsoft проговорився у резюме
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати