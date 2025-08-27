Корпус цього ПК з AMD Ryzen AI Max+ 395 є суцільним радіатором

Корпус-радіатор у тепловізорі / smallformfactor

Прихильник компактних ПК та фанат безшумних, безвентиляторних рішень задокументував створення свого нового проєкту. Мова йде про систему Monochrome 2 на базі високопродуктивного процесора AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo, яка обходиться без активної системи охолодження і працює беззвучно.

Створення пасивної системи почалося наприкінці червня, ще до того, як автор отримав процесор і всі необхідні компоненти. Як свідчать публікації на форумі, TheJiral заздалегідь виконав багато підготовчих робіт: обдумував компоненти, кабелі, додаткове обладнання. В основі Monochrome 2 лежить Framework Desktop — модульний комп’ютер, який легко адаптувати під власні потреби.

Корпус як радіатор

Ключова ідея Monochrome 2 — використання корпусу як головного радіатора. Це рішення давно відоме серед ентузіастів, і саме воно найбільше підходить для компактних систем формату SFF. Панелі корпусу в такій конструкції безпосередньо контактують із гарячими компонентами, а масивні ребра відводять тепло завдяки природній конвекції.

Втім, за пасивне охолодження довелося заплатити компактністю. Якщо стандартний Framework Desktop має об’єм лише 4,5 літра, то Monochrome 2 розрісся до 7,5 літра. Вага також суттєво зросла — корпус разом із масивними ребрами радіатора важить 4,5 кг.

Одним із перших придбаних компонентів стала пасивна модульна система живлення HDPLEX 250W GaN AIO ATX PSU. Хоча спочатку були побоювання, що потужності у 250 Вт може бути замало, вони зникли після того, як виявилося, що міні-ПК GMKtec EVO-X2 з таким самим процесором отримав адаптер живлення на 230 Вт.

Перший запуск системи на базі материнської плати Framework відбувся кілька днів тому. TheJiral зробив вибір на користь Linux, встановивши дистрибутив openSUSE. Після кількох доопрацювань теплового інтерфейсу та дрібних налаштувань збірка була успішно завершена. Наступний етап — тести, особливо з урахуванням теплового режиму.

Перші тести й порівняння

Порівняння з іншими системами дати не так просто, але кілька орієнтирів є. Наприклад, у системи Framework Desktop із активним охолодженням результати Geekbench 6 становили 2966 балів у одноядерному тесті та 17574 у багатоядерному. Пасивний Monochrome 2 продемонстрував 3116 та 20785 балів відповідно. Різниця виглядає на користь нової системи, але варто враховувати відмінності ОС та версії бенчмарку.

У грі Cyberpunk 2077 ПК Framework із кулером видав у середньому 22 к/с у пресеті 1080p Ray Tracing Ultra. Пасивна система показала вже 31 к/с, імовірно при тому ж пресеті. Є припущення, що TheJiral використав технологію FSR (FidelityFX Super Resolution).

Ці результати поки не дають повної картини, але можна стверджувати: пасивне охолодження працює надійно. Автор проєкту поділився температурними даними: у режимі 100 Вт (Balanced Mode) система стабільно трималася в допустимих межах. При розгоні до 120 Вт TDP ПК вийшов на межу — після 2 годин безперервного навантаження температура зупинилася на 98,8 °C, що TheJiral назвав “занадто нервовим досвідом”.

Очікується, що найближчими тижнями з’являться нові подробиці й тести у вихідній гілці.

Джерело: tomshardware