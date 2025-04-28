Tesla нібито «накручує» пробіг, щоб уникати гарантійних ремонтів — позов у США

Один з власників Model Y подав до суду на компанію Tesla та звинуватив її у навмисному завищенні показників одометра. Він помітив, що бортова система показує більший пробіг авто, ніж він фактично проїжджає.

Щоб відновити справедливість та захистити права власників електромобілів, проти Tesla подали колективний позов. У ньому компанію звинувачують у тому, що вона навмисно пришвидшує роботу одометрів на своїх електромобілях. Мета — щоб авто швидше виходили з-під гарантії, і компанія Ілона Маска могла зекономити на ремонтах.

Позивач, Нірі Хінтон, стверджує, що показники одометра в Tesla залежать не лише від реального пробігу, а й від споживання енергії, стилю водіння і навіть «алгоритмів передбачення».

У грудні 2022 року він купив вживаний електромобіль Model Y 2020 року випуску. На той час на одометрі був вказаний пробіг 36772 милі. Та з часом Нірі Хінтон виявив, що одометр на його автомобілі працював як мінімум 15% швидше. В окремих випадках одометр автомобіля показував нібито 72 милі пробігу на день, хоча насправді він проїжджав максимум 20 миль. Через такі відхилення в показниках його базова гарантія на 50 тис. миль закінчилася набагато раніше. Отже, коли виникла поломка, йому довелося заплатити $10 тис. за ремонт підвіски, який, як вважає позивач, мала б покрити Tesla.

«Прив’язуючи обмеження гарантії та ліміти пробігу в оренді до завищених показників одометра, Tesla заробляє більше на ремонтах, зменшує свої гарантійні зобов’язання і змушує клієнтів купувати додаткові гарантії раніше, ніж потрібно», — йдеться у скарзі.

Tesla та її адвокати відмовилися коментувати ситуацію, хоча компанія офіційно заперечує усі звинувачення. Варто додати, що у Tesla немає пресслужби.

Хінтон домагається компенсаційних і штрафних виплат для всіх власників Tesla у Каліфорнії. Потенційно це може торкнутися понад мільйон автомобілів.

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Варто згадати, що Tesla вже раніше стикалася з різними позовами. У 2022 році проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм. У 2024 році в колективному позові працівники звинуватили компанію в расизмі.

Джерело: reuters