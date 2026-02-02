Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"

Ілон Макс та Люпіта Ніонго. Фото: Depositphotos

Ілон Маск публічно розкритикував Крістофера Нолана та його “Одіссею” за вибір темношкірої акторки Люпіти Ніонго на роль Єлени Троянської / Прекрасної.





Мільярдер написав короткий коментар, що режисер “зрадив своїм принципам” у відповідь на вірусний допис, який критикував каст. Очевидно, річ не в тому, що Маску не подобається зовнішність чи таланти Ніонго, йдеться про “зраду” вихідному матеріалу.

Chris Nolan has lost his integrity — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2026





Історично Єлену описували як “світлошкіру жінку” та “блондинку”, а також як “обличчя, що запустило тисячі кораблів”, підкреслюючи її неперевершену красу, яка стала каталізатором Троянської війни. Слід зазначити, що офіційно каст Ніонго не був підтверджений, вперше це припустив сайт IGN після витоку тизеру. Теорії припускають, що акторка може грати як Єлену, так і її сестру Клітемнестру.

Маск ніколи особисто не контактував з Крістофером Ноланом, однак має зв’язок з його братом Джонатоном. Той у 2018 році створив короткий рекламний фільм, використовуючи кадри запуску ракети Falcon Heavy для компанії SpaceX. Вони також разом виступали на публічних дискусіях, присвячених технологіям та освоєнню космосу.

“Одіссея” Крістофера Нолана — це адаптація епічної поеми Гомера, що оповідає про важку подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни. Головну роль взяв на себе Метт Деймон, а серед другорядних персонажів компанію Ніонго склали Енн Гетевей, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Зендая та інші.

“Одіссея” стане першим в історії фільмом, повністю знятим на плівкові камери IMAX. Загальний бюджет проєкту, за деякими оцінками, сягнув $250 млн, що робить його найдорожчим в кар’єрі Нолана. Прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.

