Новини Кіно 02.02.2026 comment views icon

Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Ілон Маск розкритикував "Одіссею" за темношкіру Єлену Прекрасну: "Нолан зрадив своїм принципам"
Ілон Макс та Люпіта Ніонго. Фото: Depositphotos

Ілон Маск публічно розкритикував Крістофера Нолана та його “Одіссею” за вибір темношкірої акторки Люпіти Ніонго на роль Єлени Троянської / Прекрасної.


Мільярдер написав короткий коментар, що режисер “зрадив своїм принципам” у відповідь на вірусний допис, який критикував каст. Очевидно, річ не в тому, що Маску не подобається зовнішність чи таланти Ніонго, йдеться про “зраду” вихідному матеріалу.


Історично Єлену описували як “світлошкіру жінку” та “блондинку”, а також як “обличчя, що запустило тисячі кораблів”, підкреслюючи її неперевершену красу, яка стала каталізатором Троянської війни. Слід зазначити, що офіційно каст Ніонго не був підтверджений, вперше це припустив сайт IGN після витоку тизеру. Теорії припускають, що акторка може грати як Єлену, так і її сестру Клітемнестру.

Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана
Метт Деймон у фільмі “Одіссея”

Маск ніколи особисто не контактував з Крістофером Ноланом, однак має зв’язок з його братом Джонатоном. Той у 2018 році створив короткий рекламний фільм, використовуючи кадри запуску ракети Falcon Heavy для компанії SpaceX. Вони також разом виступали на публічних дискусіях, присвячених технологіям та освоєнню космосу.

“Одіссея” Крістофера Нолана — це адаптація епічної поеми Гомера, що оповідає про важку подорож царя Ітаки Одіссея додому після Троянської війни. Головну роль взяв на себе Метт Деймон, а серед другорядних персонажів компанію Ніонго склали Енн Гетевей, Том Голланд, Роберт Паттінсон, Зендая та інші.

Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"

“Одіссея” стане першим в історії фільмом, повністю знятим на плівкові камери IMAX. Загальний бюджет проєкту, за деякими оцінками, сягнув $250 млн, що робить його найдорожчим в кар’єрі Нолана. Прем’єра запланована на 17 липня 2026 року.

Вийшов перший трейлер “Одіссеї” Крістофера Нолана

Джерело: World of Reel

