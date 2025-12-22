Новини Кіно 22.12.2025 comment views icon

Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана

Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана
Одіссея / Universal

Дочекалися: Universal випустила перший офіційний трейлер “Одіссеї” — нового фільму Крістофера Нолана з зірковим акторським складом, що екранізує однойменну давньогрецьку епічну поему Гомера.

Як і передостанній фільм Нолана, “Оппенгеймер”, “Одіссея” може похизуватися великим зірковим акторським складом: очолює їх Метт Деймон в ролі давньогрецького царя, який після Троянської війни долає довгу і небезпечну подорож додому на Ітаку до своєї коханої Пенелопи (Енн Гетевей). По дорозі Одіссей зустрічає міфічних істот: циклопа Поліфема, солодкоголосих, але смертоносних сирен та могутню відьму Цирцея (Шарліз Терон). Серед решти персонажів з’являються Том Голланд (син Одіссея Телемах), Бенні Сафді (Агамемнон), Зендая, Лупіта Ніонго, Роберт Паттінсон, Джон Бернтал, Джон Легуізамо, Хімеш Патель, Міа Гот, Елліот Пейдж та ін.

В трейлері нам показують, як Одіссей зазнає корабельної аварії разом зі своїм військом і повертається додому під час важкої подорожі. Його та солдатів також показують всередині сумнозвісного Троянського коня, якого раніше анонсували у шестихвилинному пролозі. Одіссей ходить сушею, пливе морем і блукає печерами, де живуть моторошні звірі. Також тут є короткі сцени з Голландом та дуже засмученою Гетевей.

“Одіссея” вийде в кінотеатрах 17 липня 2026 року, як перший в історії фільм, повністю знятий на плівкові камери IMAX. Раніше Нолан розповів, що для нього розробили спеціальні безшумні версії камер, аби уникнути проблем зі звуком. Загалом за 91 день зйомок було використано понад 600 км плівки, причому лише її вартість оцінюється в $3 млн. Загальний бюджет “Одіссеї”, за деякими оцінками, сягнув $250 млн, що робить проєкт найдорожчим в кар’єрі режисера.

Трейлер

Постер

