Ілон Маск «розсекретив» вихідний код свого чатбота Grok — поки без навчальних даних

Відтепер розробники та дослідники зможуть використати архітектуру, на якій працює Grok, у власних проєктах.

xAI, компанія зі штучного інтелекту, що належить Ілону Маску, опублікувала вихідний код свого чатбота на GitHub. В анонсі сказано, що випуск містить «код та мережеву архітектуру» моделі Grok-1 «із 314 млрд параметрів». Як зазначає VentureBeat, модель випущено за ліцензією Apache 2.0, що дозволяє комерційне використання, але не включає навчальні дані або підключення до X для отримання даних у реальному часі.

У попередньому дописі, опублікованому xAI в листопаді, зазначалось, що велика мовна модель Grok «розроблялась протягом останніх 4-х місяців» і призначена для «генерації текстів та відповідей на запитання»

Раніше Маск публічно критикував ШІ-компанії за закритість — це, зокрема, звучить як одне з обвинувачень, викладених у його позові до OpenAI (Ілон був співзасновником стартапу, однак коли його пропозицію об’єднати OpenAI з Tesla та очолити спільне підприємство відхилили, пішов з компанії та не надав обіцяного фінансування).

Grok початково був випущений, як альтернатива популярному на той час ChatGPT — щоправда, його позиціювали, як чатбота-гумориста, і доступний він був лише для власників преміальної передплати на X (колишнього Twitter).

Багато відомих компаній також відкрили вихідні коди для деяких своїх моделей ШІ — зокрема Meta для LLaMa, Mistral, Falcon та AI2. У лютому Google також випустила дві нові відкриті моделі під назвою Gemma2B і Gemma7B. Водночас деякі підприємства зацікавились саме відкритим кодом Grok — гендиректор Perplexity Арвінд Шрінівас (компанія пропонує асистент та пошуковик з ШІ) написав на X, що вони налаштують чатбота Маска для свого пошуку і зроблять доступним для користувачів передплати Pro.

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