Ілон Маск цього тижня запускає свого чатбота-гумориста Grok — для підписників X Premium+

Так, того самого, якого гендиректор OpenAI Сем Альтман обізвав «‎бумером із крінжовим гумором».

Ілон Маск підтвердив, що Grok буде доступний для всіх підписників Premium+ компанії «наступного тижня». І, попри те, що заяви підприємця щодо часових рамок не завжди підтверджувались, код у додатку X підтвердив інтеграцію з чатботом.

Цього тижня дослідник програм Німа Овджі поділився скриншотами, де показано, що Grok доданий до вебдодатка X — з URL-адресою twitter.com/i/grok. На одному зображенні показано, як користувачу без передплати, пропонують оформити її, щоб отримати доступ до чатбота, а на іншому демонструється текстове поле із закликом «‎Запитай Grok».

