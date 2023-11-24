Новини Софт 24.11.2023 о 11:41 comment views icon

Ілон Маск цього тижня запускає свого чатбота-гумориста Grok — для підписників X Premium+

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Так, того самого, якого гендиректор OpenAI Сем Альтман обізвав «‎бумером із крінжовим гумором».

Ілон Маск підтвердив, що Grok буде доступний для всіх підписників Premium+ компанії «наступного тижня». І, попри те, що заяви підприємця щодо часових рамок не завжди підтверджувались, код у додатку X підтвердив інтеграцію з чатботом.

Цього тижня дослідник програм Німа Овджі поділився скриншотами, де показано, що Grok доданий до вебдодатка X з URL-адресою twitter.com/i/grok. На одному зображенні показано, як користувачу без передплати, пропонують оформити її, щоб отримати доступ до чатбота, а на іншому демонструється текстове поле із закликом «‎Запитай Grok».

Вперше випущений на початку листопада для окремих тестувальників, Grok є відповіддю Маска на ChatGPT від OpenAI, Bard від Google, Claude від Anthropic та інших, і потенційно може отримати значну частину прихильників у межах соцмережі X.

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Крім того, xAI, ШІ-компанія, що належить Маску і стоїть за Grok, обіцяє, що її чатбот буде більш індивідуальним, ніж конкуренти: він зможе відповідати на питання із дотепами й має  «бунтарську жилку». Анонсовано, що Grok зможе реагувати на «гострі» запити, які зазвичай відхиляються іншими системами штучного інтелекту.

Доступ до навчальних даних Grok отримуватиме через X у режимі реального часу.

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Водночас таке доповнення може сприяти більші популярності преміальної передплати у соціальній мережі, яка поки не продемонструвала результатів, на які розраховував Маск. Власник X змінив Twitter Blue на X Premium, пообіцявши «синю галочку» серед безлічі інших функцій, як-от збільшення кількості відповідей, кнопку редагування, можливість публікувати довші дописи та відео, а також зменшити кількість реклами.

X нещодавно оголосила, що розділить свій преміумсервіс на три рівні: базову передплату за $3 на місяць із рекламою, нинішню Premium за $8 на місяць з меншою кількістю реклами та передплату Premium+ за $16 на місяць, яка усуває усі рекламні оголошення в стрічках For You і Following, а також надає доступ до того самого чатбота і Creator Hub, де користувачі зможуть отримувати гроші за публікації та пропонувати своїм шанувальникам власні передплати.

Примітно, що Grok дебютує на тлі драми зі звільненням/поверненням Сема Альтмана в OpenAI, яка розробила ChatGPT.

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