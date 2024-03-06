OpenAI каже, що Ілон Маск хотів об’єднати її з Tesla для «абсолютного контролю»

Розробник ChatGPT відхилив претензії мільярдера, викладені у позові минулого тижня. Маск стверджував, що OpenAI нібито зосередилась на заробітку грошей і забула про першочергову мету — розробку «штучного інтелекту на благо людства».

OpenAI відповіла на позов Ілона Маска, заявивши, що він свого часу хотів отримати «абсолютний контроль» над компанією шляхом її злиття з Tesla.

«Коли ми обговорювали комерційну структуру, Ілон хотів, щоб ми об’єдналися з Tesla, аби він отримав абсолютний контроль, включаючи «мажоритарний пакет акцій, початковий контроль над радою директорів і посаду генерального директора», — йдеться в дописі від імені співзасновників OpenAI Грега Брокмана, Іллі Суцкевера, Джона Шульмана, Сема Альтмана і Войцеха Заремби. «Ми не могли домовитися про комерційну угоду з Ілоном, оскільки вважали, що будь-яка особа, що матиме абсолютний контроль над OpenAI, виступатиме проти нашої місії».

У позові Маск стверджував, що OpenAI фактично стала «дочірньою компанією Microsoft із закритим вихідним кодом», яка зосереджена на тому, щоб заробляти гроші, а не приносити користь людству. При цьому він додає, що стартап відмовився від початкової некомерційної місії, яку він допомагав фінансувати, що є порушення контракту.

Попри те, що у скарзі Маска згадується «засновницька угода», офіційно вона не була оприлюднена, а в дописі OpenAI прямо не згадується питання про її існування.

OpenAI також захищає своє рішення не розміщувати відкритий код до свого творіння:

«Ілон розумів, що місія не передбачає використання AGI (загальний штучний інтелект) з відкритим кодом», — йдеться у дописі.

Компанія додала листування електронною поштою січня 2016 року, в якому Суцкевер писав: «Якщо ми наблизимося до створення штучного інтелекту, буде правильним стати менш відкритими», і що «цілком нормально не ділитися дослідженнями», на що Маск надав ствердну відповідь.

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У позові Маска є й інші дивні звинувачення, як-от те, що GPT-4 є «де-факто власним алгоритмом Microsoft», який представляє загальний штучний інтелект. OpenAI також відхилила ці заяви в окремому листі для співробітників.

OpenAI була заснована у 2015 році й на той момент оголосила, що має $1 млрд фінансування. Судячи з опублікованих старих листів саме Маск запропонував таку цифру, хоча сам надав компанії менші як $45 млн.

«Нам потрібно використовувати набагато більшу цифру, ніж 100 мільйонів доларів, щоб не здаватися безнадійними… Думаю, ми повинні сказати, що починаємо з фінансування в розмірі 1 мільярда доларів… Я покрию все з того, що не покриють інші інвестори».

Подальший відхід Маска та відмова від обіцяного фінансування стали проблемними для OpenAI — оскільки розробка великомасштабних моделей штучного інтелекту, таких як генератор зображень DALL-E та серія GPT, потребувала багато коштів. Зрештою у 2019 році стартап оголосив про створення нової комерційної організації для фінансування досліджень і почав працювати з Microsoft, яка надала мільярди доларів фінансування та ресурси, одночасно забезпечивши собі ексклюзивні ліцензії на використання технологій OpenAI у власних продуктах.

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