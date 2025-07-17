Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000

Ілон Маск шукає розробника, який створюватиме аніме-дівчат для особистостей Grok / xAI, Depositphotos

Компанія штучного інтелекту xAI, що належить Ілону Маску, щойно запустила одну з найдивніших вакансій в IT на цей час — шукають розробника, який створюватиме для Grok нові аватари, здебільшого сексуальних аніме-дівчат.

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На цей час чатбот має лише дві особистості (червону панду Руді й готичну вайфу Термін «waifu» використовується стосовно аніме-персонажів жіночої статі, яких фанати можуть вважати романтичними партнерами або дружинами. Ані), однак вчора Маск анонсував третю «версію для жінок» — аніме-хлопця для спілкування, який надихався Едвардом Калленом з «Сутінків» і Крістіаном Греєм з «50 відтінків сірого». Новий розробник, якого в вакансії xAI охрестили «Fullstack Engineer — Waifus», має розширити «асортимент» ще більше.

Ця робота, згідно з описом компанії, є частиною її місії — створювати системи ШІ, здатні точно розуміти всесвіт і допомагати людству у прагненні до знань. Схоже, «точне розуміння всесвіту» в цьому випадку включає створення кишенькових «подружок», які зможуть підкорити серця та гаманці користувачів (надалі особистості будуть доступні лише в платній версії).

xAI пише, що шукає «виняткових мультимедійних інженерів та фахівців з розробки продуктів», які зможуть зробити «продукти Grok для створення аватарів у реальному часі швидкими, масштабованими та надійними». Компанія додала, що найм відбуватиметься в Пало-Альто, а оплата становитиме від $180 000 до $440 000 поряд з комплексним медичним страхуванням, різними знижками, бонусами та пільгами.

Нинішні особистості Grok можуть поводитися ризиково: Ані кокетливо розмовляє і роздягається до спідньої білизни, тоді як «погана» версія Руді може лаятись і ображати вас. Власне, чатбот мав проблеми ще до створення аватарів: раніше він ділився антисемітськими постами і називав себе «MechaHitler». У суботу xAI перепросила за «жахливу поведінку» Grok, пояснивши, що проблеми виникли через «застарілий код», який зробив чатбота вразливим до дописів деяких користувачів з екстремістськими поглядами.

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Джерело: TechCrunch, The Verge, Business Insider