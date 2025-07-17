Новини IT-бізнес 17.07.2025 comment views icon

Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000

author avatar

Катерина Даньшина

Авторка новин

Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000
Ілон Маск шукає розробника, який створюватиме аніме-дівчат для особистостей Grok / xAI, Depositphotos

Компанія штучного інтелекту xAI, що належить Ілону Маску, щойно запустила одну з найдивніших вакансій в IT на цей час — шукають розробника, який створюватиме для Grok нові аватари, здебільшого сексуальних аніме-дівчат.

На цей час чатбот має лише дві особистості (червону панду Руді й готичну вайфуТермін «waifu» використовується стосовно аніме-персонажів жіночої статі, яких фанати можуть вважати романтичними партнерами або дружинами. Ані), однак вчора Маск анонсував третю «версію для жінок» — аніме-хлопця для спілкування, який надихався Едвардом Калленом з «Сутінків» і Крістіаном Греєм з «50 відтінків сірого». Новий розробник, якого в вакансії xAI охрестили «Fullstack Engineer — Waifus», має розширити «асортимент» ще більше.

Ілон Маск шукає «вайфу-розробника» для Grok на зарплату $440 000
Нова вакансія xAI

Ця робота, згідно з описом компанії, є частиною її місії — створювати системи ШІ, здатні точно розуміти всесвіт і допомагати людству у прагненні до знань. Схоже, «точне розуміння всесвіту» в цьому випадку включає створення кишенькових «подружок», які зможуть підкорити серця та гаманці користувачів (надалі особистості будуть доступні лише в платній версії).

xAI пише, що шукає «виняткових мультимедійних інженерів та фахівців з розробки продуктів», які зможуть зробити «продукти Grok для створення аватарів у реальному часі швидкими, масштабованими та надійними». Компанія додала, що найм відбуватиметься в Пало-Альто, а оплата становитиме від $180 000 до $440 000 поряд з комплексним медичним страхуванням, різними знижками, бонусами та пільгами.

11

Нинішні особистості Grok можуть поводитися ризиково: Ані кокетливо розмовляє і роздягається до спідньої білизни, тоді як «погана» версія Руді може лаятись і ображати вас. Власне, чатбот мав проблеми ще до створення аватарів: раніше він ділився антисемітськими постами і називав себе «MechaHitler». У суботу xAI перепросила за «жахливу поведінку» Grok, пояснивши, що проблеми виникли через «застарілий код», який зробив чатбота вразливим до дописів деяких користувачів з екстремістськими поглядами.

Ілон Маск змусив розробників Grok встановити на свої ПК софт для відстеження «робочої активності»

Джерело: TechCrunch, The Verge, Business Insider

Популярні новини

Війна майбутнього: «Третя штурмова» атакувала і захопила росіян виключно за допомогою роботів
Біткоїн пробив чергову стелю і готується прорвати рівень $125 тис.
Ghost of Yōtei показала 22 хвилини геймплею — п’ять типів зброї, допити і табори в полі
Вайбкодер «без навичок програмування» переміг на IT-хакатоні з допомогою ШІ
Epic Games Store запустив безплатну роздачу 2-х ігор — з відомим психоделічним платформером 2023 року
Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
Стрімінг 4K з Місяця: NASA тестує швидкісний лазерний зв’язок
Статева дискримінація від ChatGPT: ШІ радить жінкам просити значно меншу зарплату, ніж чоловікам
Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років
В Індії обмежать кондиціонери температурою 20°C для економії електроенергії
Збій у Djinni видалив 20 000 резюме IT-фахівців — після апдейту в ніч на п’ятницю
Asus представила RTX 5090 і 5070 Ti BTF з прихованим роз’ємом живлення GC-HPWR
Обсяг торгів на децентралізованих біржах сягнув історичного максимуму
Гаджети споживатимуть менше енергії завдяки наноплівці з потрійного сплаву
Фальшивий Microsoft — міжнародний кол-центр працював під софтверного гіганта
Життя без Google: один з найпопулярніших ютуберів провів дегуглінг та використовує Steam Deck дивним чином
Зірку «Гри в кальмара» посадили на жорстку 14-місячну дієту — він скинув 10 кг, аби виглядати «мучеником» у фіналі
Nintendo обмежила USB-C на Switch 2 та її сумісність зі сторонніми докстанціями
«В Salesforce штучний інтелект виконує до 50% роботи», — CEO Марк Беніофф
Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
«Втік від теми і моралі»: Джеймс Кемерон «розніс» хітовий фільм Крістофера Нолана з сімома «Оскарами»
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати