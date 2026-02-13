"Instagram — не наркотик, 16 годин — не залежність": CEO платформи зробив заяву

Depositphotos

Вважаєте себе залежним від соціальних мереж? У CEO Instagram інша думка: він каже, що навіть 16 годин безперервного скролінгу соцмереж — це не залежність. За його словами, це “проблемне використання”, але не клінічна адикція, і прирівнювати Instagram до наркотиків чи алкоголю — помилка.





Генеральний директор Instagram Адам Моссері дав свідчення в межах поточного судового процесу в Лос-Анджелесі, у якому Meta, TikTok і YouTube звинувачують у спричиненні психологічної шкоди дітям шляхом впровадження у свої платформи функцій, що викликають залежність. Ця конкретна справа стосується 20-річного позивача, який пов’язує надмірне використання Instagram і YouTube з дитинства з розвитком депресії, тривожності та суїцидальних думок. Відповідаючи на твердження позивача про те, що він провів 16 годин за один день в Instagram, Моссері назвав це “проблемним використанням”, але не “клінічною залежністю”.

Моссері стверджує, що ставити тривале використання соціальних мереж в один ряд із більш серйозними медичними станами, такими як зловживання психоактивними речовинами, є некоректним. Моссері уточнив, що він не є медичним експертом, і додав, що сприйняття часу, проведеного на платформі, є відносним. Він зазначив, що те, що для одних може бути надмірною кількістю часу перед екраном, для інших може здаватися цілком нормальним. Генеральний директор Instagram тоді порівняв гортання Instagram із переглядом серіалу на Netflix (який також розробляє власні способи утримувати користувачів довше):

“Я впевнений, що казав, що був “залежний” від серіалу на Netflix, коли дивився його “запоєм” до пізньої ночі, але я не думаю, що це те саме, що клінічна залежність”, — сказав Адам Моссері.

Реакція громадськості на ці заяви була переважно критичною. Більшість людей погоджуються, що CEO компанії, яка використовує увагу як валюту, ніколи не визнає, що її основний продукт шкодить користувачам. Додаткові юридичні та регуляторні ініціативи в ЄС та інших країнах вже націлені на обмеження “адиктивного дизайну” соціальних мереж, включно з вимогами щодо екранного часу та функцій, що контролюють використання. При цьому дані досліджень показують, що потенційні “адиктивні” патерни використання соціальних мереж поширені: середньостатистичний користувач проводить у соцмережах понад 2-3 години щодня, а підлітки — по 3-4 години або більше, причому близько половини молоді самі говорять про “залежність” від цих платформ, навіть якщо такий стан не має клінічного діагнозу. Дослідження також пов’язують тяжке використання соцмереж із підвищеними ризиками тривожності та депресії, особливо серед молоді.





Втім, для багатьох нинішній стан алгоритму Instagram є найбільшим запобіжником проти надмірного використання. Нещодавно мережу настільки заполонив низькоякісний контент, згенерований ШІ, що вони майже повністю припинили ним користуватися. Хоча, звичайно, існує аудиторія і для цього ШІ-контенту, який масово створюють люди в пошуках легкого заробітку. Психологи зазначають, що надмірне використання платформ корелює з підвищеним рівнем тривожності, проблемами зі сном і зниженням концентрації, особливо за умови постійного нічного скролінгу. Водночас офіційно “залежність від соціальних мереж” не має універсально визнаного медичного статусу, що й залишає простір для дискусій між технологічними компаніями, медичною спільнотою та регуляторами.

