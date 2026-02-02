Без ексклюзиву: Instagram дозволить видаляти себе зі списку "Близьких друзів”

Instagram / Depositphotos

Instagram працює над функцією, яка дозволить користувачам самостійно видаляти себе зі списку “Близьких друзів” іншої людини. Наразі вона перебуває на ранній стадії й не тестується публічно.





Meta додала список “Близьких друзів” у 2018 році, щоб користувачі ділилися фото та відео з обмеженим колом людей. Вже майже вісім років функція працювала лише в один бік: якщо вас додали до списку, ви автоматично бачили приватний контент і не могли з цього списку вийти.

Реверс-інженер та інсайдер Алессандро Палуцці, який регулярно знаходить функції ще до їх офіційного запуску, першим помітив нову фічу. На його опублікованому скриншоті видно, що Instagram попереджатиме користувачів про наслідки виходу зі списку. Якщо людина видаляє себе з “Близьких друзів”, вона одразу втрачає доступ до відповідного контенту. Повернути назад зможе лише власник акаунту, якщо повторно додасть користувача до списку.

Частина людей точно зрадіє такому кроку, щоб нарешті позбутися зайвого “інформаційного шуму”. Подібна механіка вже знайома деяким соцмережам. Вона давно працює в Snapchat, де користувачі можуть самі відмовитися від перегляду чужих приватних історій. Однак коли функція з’явиться в Instagram невідомо. Як і з іншими внутрішніми прототипами, Meta не підтверджує, що вона взагалі дійде до публічного релізу.





Паралельно з цим компанія Цукерберга готує нові зміни. Вони тестують платні підписки з додатковими функціями для Instagram, Facebook та WhatsApp. За словами Палуцці, у преміум‑версії Instagram можна буде створювати необмежені списки друзів, бачити всіх підписників і переглядати історії так, щоб автор цього не знав. Meta вважає, що підписки дадуть більше контролю над тим, як користувачі діляться контентом і спілкуються, залишивши базові функції безплатними.

Джерело: TechCrunch 1, 2