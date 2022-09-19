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Intel Processor замість Pentium та Celeron у ноутбуках — компанія відмовляється від відомих брендів у лінійці 2023 року

Intel Processor замість Pentium та Celeron у ноутбуках — компанія відмовляється від відомих брендів у лінійці 2023 року

У оголошенні на офіційному сайті від 16 вересня компанія Intel представила Intel Processor – новий бренд процесорів, який замінить Celeron і Pentium в лінійці продуктів для ноутбуків 2023 року.

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«Новий бренд Intel Processor спростить наші пропозиції – користувачі зможуть зосередитися на виборі відповідного процесора для власних потреб», — Джош Ньюман, віце-президент Intel та тимчасовий голова мобільних клієнтських платформ.

Intel® Processor буде позиціонуватися як доступніша лінійка поряд з Intel® Core™, Intel® Evo™ та Intel vPro®. Бюджетні процесори буде легше розрізнити за назвою (одна лінійка замість двох) та відрізнити від представників десктопної лінійки. Компанія не говорити прямо про долю брендів Pentium та Celeron у настільних ПК – передбачається, що вони залишаться. Не розкривається й подальша доля бренду Atom.

Intel Pentium Celeron Atom

У 1990-х роках торгова марка Pentium використовувалася для позначення лінійки топових настільних процесорів. Більш доступні чипи називалися Celeron. Через деякий час ці бренди дісталися й до лептопів – тепер вони знову залишили мобільний сегмент.

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Будь-яких подробиць про назви моделей конкретних чипів Intel не розкриває. Можливо, що зі зміною назви серії зміниться і цифро-літерне маркування. Нещодавно компанія AMD також провела ребрендинг своїх мобільних процесорів – вони позбулися назв Ryzen і Athlon та отримали новий індекс з цифр і літер.

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Джерело: Intel


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