Ентоні Старр в ролі Хоумлендера / Amazon

На Amazon Prime Video вийшли 2 дебютні серії 5 сезону серіалу “Хлопаки”.





Фінальний сезон має поставити крапку у протистоянні між командою, очолюваною Біллі Бутчером (Карл Урбан) та суперами на чолі з Хоумлендером (Ентоні Старр). До того ж глядачам обіцяли смерть декого з важливих персонажів вже на старті сезону.

За сюжетом, ідейний “не-супер” Бутчер шукатиме спосіб остаточно отримати супергеройську силу, щоб подолати заклятих ворогів. Натомість Хоумлендер всіма силами прагнутиме безсмертя.





Фінальний сезон отримав купу схвальних відгуків напередодні офіційного релізу. Перші епізоди, зокрема, отримали оцінку 97% на Rotten Tomatoes. За словами критиків, серіал не відходить від власного впізнаваного стилю, залишаючись кривавим, масштабним та неочікувано підступним.

На думку видання Geek vibes nation, цей серіал має подивитись кожен, а новий сезон не поступається попереднім гостротою сатири та чорним гумором.

Критики особливо відзначили потужний фінал, гру акторів та емоційну розв’язку, охрестивши новий сезон “божевільним” та “геніальним”.

Розклад виходу епізодів п’ятого сезону “Хлопаків”

1 епізод — 8 квітня

2 епізод — 8 квітня

3 епізод — 15 квітня

4 епізод — 22 квітня

5 епізод — 29 квітня

6 епізод — 6 травня

7 епізод — 13 травня

8 епізод — 20 травня

Раніше ми вже писали, що попри те, що “Хлопаки” наближаються до свого фіналу, франшиза продовжує жити: раніше нам представили перший погляд на персонажів серіалу-приквелу Vought Rising з Солдатиком, дія якого відбувається у 1950-х роках; паралельно триває розробка проєкту “Хлопаки: Мексика”, яким займаються Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь.

Ну і не забуваємо про вже існуючий спіноф “Покоління Ві”, події якого, до речі, тісно пов’язані з фіналом основного шоу. З ще цікавішого: світ “Хлопаків” отримає продовження й у відеогрі, з тим самим гумором і жорстокістю.