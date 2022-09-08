AMD змінює систему найменувань мобільних процесорів — вона діятиме з 2023 року

Процесори AMD для портативних пристроїв йменуватимуть по-новому з 2023 року. На слайдах компанії йдеться мінімум про три наступні покоління – на кожне припадає один рік. На перший погляд, система виглядає заплутано, але має чітку структуру.

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Перша цифра означає рік випуску процесора. Чіпи 2023 року позначаються цифрою 7, далі – плюс один, за зростанням.

Друга означає сімейство – Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5 і так далі. Очевидно, що їх стане більше – на кожне припадає дві цифри.

Далі йде архітектура процесора: 1 означає Zen1, 2 – Zen2 і т. д. Третя цифра дає можливість правильно визначити архітектуру чипа, що не завжди можна було зробити раніше.

На четвертому місці стоїть версія архітектури. Перша ревізія, скажімо, Zen 5, позначатиметься 0, далі цифра зростатиме при внесенні змін до архітектури. Не виключено також, що до користувачів першими діставатимуться чипи ревізії 1, 2 або більше.

Суфікс з літер наприкінці позначає TDP: 55 Вт – HX, 35 Вт – HS, 15 – 28 Вт – U (або C у випадку Chromebook), а 9 Вт – буква e у нижньому регістрі.

В AMD також підтвердили найменування деяких майбутніх процесорів. Ryzen 9 7945HX з архітектурою Zen 4 з енергоспоживанням 55 Вт вийде наступного року. Процесори попередніх архітектур виходитимуть як енергоефективні чипи з TDP 15-28 Вт. Як приклад на слайді наводиться Ryzen 3 7420U, створений на базі Zen 2.

Джерела: The Verge, AMD Community