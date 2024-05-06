Apple має намір перетворити iPad Pro на справжню заміну ноутбуку, — Марк Гурман

Інсайдер Марк Гурман очікує, що майбутня презентація Apple Let Loose розпочне еру трансформації для iPad. Поруч з оновленням деяких моделей також варто очікувати на зміцнення позиції iPad Pro як потужної альтернативи традиційним ноутбукам.

Отже, на заході Let Loose, який відбудеться 7 травня, очікується оптимізація поточної лінійки iPad та оновлення моделей iPad Pro та iPad Air. Спочатку ходили чутки, що ці майбутні iPad Pro будуть оновлені до чипа M3. Однак Гурман, здається, переконаний, що замість цього вони перейдуть на ще неанонсований чип M4.

Хоча малоймовірно, що Apple представить абсолютно новий чип під час відносно короткого заходу. За словами Гурмана, презентація триватиме лише 35 хвилин. Однак цілком можливо, що чип M4 в iPad Pro є лише трохи зміненою версією M3, який зараз працює в MacBook. Якщо це так, Apple може випустити більш потужні варіанти чипа M4 пізніше цього року.

Також очікується, що Apple представить оновлену клавіатуру Magic Keyboard для iPad Pro. Раніше Гурман повідомляв, що нова клавіатура матиме більш міцну алюмінієву конструкцію і більший трекпад, що забезпечить досвід, схожий на роботу з ноутбуком.

iPad Air матиме два варіанти розміру ─ діагональ екрана становитиме 11 та 12,9 дюйма. Також повідомляється, що очікуване використання OLED-дисплеїв у моделі iPad Pro призведе до значного зростання цін, особливо для топової 12,9-дюймової версії. Це може бути ще однією причиною, чому Apple має намір випустити 12,9-дюймовий iPad Air, пропонуючи опцію більшого екрана за доступнішою ціною. Лінійці iPad Air пророкують оновлення до чипа M2.

Отже, після презентації Let Loose лінійка планшетів Apple iPad матиме наступний вигляд:

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iPad (9-го покоління): найдешевший iPad із 10,2-дюймовим екраном і кнопкою Home.

iPad (10-го покоління): 10,9-дюймовий екран і відсутність кнопки Home для більш сучасного вигляду.

iPad mini (6-го покоління): розмір екрана 8,3 дюйма, суттєвих змін не очікується.

iPad Air: пропонуються як 11-дюймові, так і 12,9-дюймові моделі на чипі M2.

iPad Pro: 11-дюймові та 12,9-дюймові моделі з чипом M4 та OLED-дисплеями.

Повідомляється, що Apple має намір ще більше оптимізувати лінійку до 2025 року. iPad 9-го покоління може бути знятий з виробництва, щоб звільнити місце для більш доступного 10,9-дюймового варіанту. Також очікується, що iPad mini отримає оновлений процесор, щоб зберегти конкурентоспроможність.

Презентація Apple Let Loose розпочнеться 7 травня о 17.00 за Київським часом.

Джерело: androidauthority

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