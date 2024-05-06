Wi-Fi і кабель одночасно: Google планує пришвидшити процес передачі даних під час налаштування нового пристрою Android

Під час налаштування нового телефону з Android зазвичай доступні три варіанти переміщення даних зі старого пристрою: можна просто скопіювати дані, з’єднавши два телефони за допомогою сумісного кабелю, скористатись Wi-Fi або відновити дані з резервної копії Google One. Однак Google хоче об’єднати два способи, аби зробити передачу чи відновлення даних швидшими.

Автор Android Authority знайшов код, пов’язаний із новим методом передачі даних у додатку Google Data Restore Tool версії 1.0.624892571 — Google називає цей процес «MultiTransportD2dTransport» і фактично він дозволяє здійснювати відновлення/передачу даних між пристроями під час налаштування нового телефону за допомогою Wi-Fi і кабелю одночасно.

Фрагмент коду також натякає на функцію «Restore Anytime», яка дозволить користувачам переносити дані зі свого існуючого пристрою на будь-який старий або новий пристрій у будь-який момент (наразі, якщо ви вже налаштували свій пристрій, розпочати перенесення неможливо без скидання налаштувань до заводських).

Водночас функція має й деякі обмеження: копіювати дані можна лише з пристрою, який використовувався для копіювання даних раніше.

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Google може офіційно оголосити про вдосконалення інструменту передачі даних з майбутнім Pixel 8a або наступним великим випуском функцій Android 14.

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