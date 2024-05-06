Новини Софт 06.05.2024 о 11:22 comment views icon

Wi-Fi і кабель одночасно: Google планує пришвидшити процес передачі даних під час налаштування нового пристрою Android

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Під час налаштування нового телефону з Android зазвичай доступні три варіанти переміщення даних зі старого пристрою: можна просто скопіювати дані, з’єднавши два телефони за допомогою сумісного кабелю, скористатись Wi-Fi або відновити дані з резервної копії Google One. Однак Google хоче об’єднати два способи, аби зробити передачу чи відновлення даних швидшими.

Автор Android Authority знайшов код, пов’язаний із новим методом передачі даних у додатку Google Data Restore Tool версії 1.0.624892571 — Google називає цей процес «MultiTransportD2dTransport» і фактично він дозволяє здійснювати відновлення/передачу даних між пристроями під час налаштування нового телефону за допомогою Wi-Fi і кабелю одночасно.

Wi-Fi і кабель одночасно: Google планує пришвидшити процес передачі даних під час налаштування нового пристрою Android

Фрагмент коду також натякає на функцію «Restore Anytime», яка дозволить користувачам переносити дані зі свого існуючого пристрою на будь-який старий або новий пристрій у будь-який момент (наразі, якщо ви вже налаштували свій пристрій, розпочати перенесення неможливо без скидання налаштувань до заводських).

Wi-Fi і кабель одночасно: Google пришвидшить процес передачі даних під час налаштування нового телефону Android

Водночас функція має й деякі обмеження: копіювати дані можна лише з пристрою, який використовувався для копіювання даних раніше.

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Google може офіційно оголосити про вдосконалення інструменту передачі даних з майбутнім Pixel 8a або наступним великим випуском функцій Android 14.

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