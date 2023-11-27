Інвестори Tesla звертаються до ради директорів щодо приборкання Ілона Маска. Та вперто мовчить!

Деякі інвестори Tesla безнадійно звертаються до ради директорів компанії в надії, що вони приборкають Ілона Маска через висхідне занепокоєння, що він негативно впливає на бренд Tesla.

Протягом останніх двох років Маск випробовував віру своїх шанувальників та інвесторів Tesla. Багато хто висловлює занепокоєння, що його поведінка після придбання Twitter може негативно вплинути на бренд Tesla, повідомляє Electrek.

У кількох випадках, як, наприклад, нещодавно, коли він намагався залякати Марка Цукерберга, щодо двобою у нього вдома, інвестори Tesla закликали раду директорів вжити заходів і приборкати свого генерального директора. Рада директорів, яка є єдиним органом, що має владу над генеральним директором компанії, досі була бездіяльна.

Тепер, після того, як Маск погодився з антисемітським коментарем про X, все більше інвесторів Tesla закликають раду директорів відсторонити або звільнити його. Джеррі Бракман, президент First American Trust, закликав раду директорів відсторонити Маска на 30-60 днів, щоб «послати сигнал». Він сказав:

Я вірю в свободу слова, але немає виправдання поширенню ненависті з боку генерального директора публічної компанії.

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Він не єдиний, хто закликає раду директорів Tesla діяти. Кілька інших відомих інвесторів Tesla виступили з подібними коментарями — деякі з них навіть закликали раду директорів звільнити Маска. Однак шанси на те, що це станеться, вкрай низькі. Рада директорів Tesla не тільки ніколи не реагувала на більш екстремальну поведінку Маска, але й навіть не коментувала її.

Рада директорів є технічно незалежною і повинна діяти в інтересах акціонерів. Вона може звільнити Маска, який володіє менш ніж 20% акцій Tesla, але відомо, що генеральний директор дуже близький до кількох членів ради директорів і має великий вплив на раду. Зокрема брат Маска, Кімбал, входить до ради директорів Tesla.