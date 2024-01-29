iOS 18 має стати найбільшим оновленням мобільної ОС Apple. Її анонсують в червні на WWDC

Анонс iOS 18 заплановано на червневу конференцію WWDC, і це буде велике оновлення з безліччю нових функцій штучного інтелекту. Apple розглядає iOS 18 як «одне з найбільших оновлень iOS, якщо не найбільше в історії компанії».

Apple сподівається, що iOS 18 може стати її найбільш «амбітним і переконливим» оновленням за останні роки, передає 9to5mac. На додаток до основних нових функцій штучного інтелекту, в iOS 18 на iPhone матиме «набагато більше». «Керівник відділу розробки програмного забезпечення Apple Крейг Федерігі минулого року сказав співробітникам, що ОС під кодовою назвою Crystal матиме амбітні зміни в усіх аспектах», — повідомляє Марк Гурман із Bloomberg.

Мені сказали, що нова операційна система розглядається в компанії як одне з найбільших оновлень iOS. З огляду на це, конференція для розробників Apple у червні має бути дуже цікавою.

Гурман раніше повідомляв, що Apple планує низку нових інтеграцій ШІ в iOS 18:

Оновлена версія Siri, яка є більш інтелектуальною і здатна використовувати переваги нової системи ШІ, що містить технологію великих мовних моделей.

Інтеграція ШІ в додаток «Повідомлення», який може «задавати питання і автоматично доповнювати речення».

Нові функції ШІ для Apple Music для створення «автоматично згенерованих плейлистів».

Інтеграція генеративного ШІ в програми iWork, зокрема Keynote і Pages.

Додавання функцій генеративного ШІ в Xcode, щоб розробники могли «швидше писати нові застосунки».

Наразі немає жодних додаткових подробиць про інші нові функції в iOS 18.

Проте, очевидно, що Apple планує змінити не лише функції штучного інтелекту.