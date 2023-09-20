iPhone 15 Pro як ігрова консоль — Resident Evil Village виглядає гідно на великому екрані [відео]

Apple кілька днів тому заявила, що iPhone 15 Pro «буде найкращою ігровою консоллю». І завдяки графічному ядру в процесорі A17 Pro можна буде грати у високоякісні ігри, як от Resident Evil Village, ремейк Resident Evil 4 і Death Stranding.

Після появи відео з геймплеєм Resident Evil Village на iPhone 15 Pro, у це можна повірити з меншим ступенем скептицизму, передає The Verge. Кадри (від 13:50) опублікував користувач YouTube Vincent Zhong. Спочатку він грає у портативному режимі, одягнувши iPhone 15 Pro у накладки-геймпади. Потім автор під’єднав смартфон через порт USB-C до зовнішнього екрана, для використання у режимі домашньої консолі з підключеним DualSense.

Поки це не 100-% відповідність Xbox Series X та PS5. Роздільна здатність зафіксована на 1560 x 720 пікселів, а частота кадрів «наразі» на рівні 30 кадрів за секунду. Втім, якщо обмеження приберуть, це може зробити Apple потенційним гравцем на консольному ринку. Пристрій завжди з тобою і може відтворювати ігри рівня консолей актуального покоління. Але треба пам’ятати, що iPhone 15 Pro суттєво дорожче цих консолей, але якщо він уже є… Ще одне питання про консольний варіант використання — що робити, коли надійде дзвінок, поки iPhone під’єднано до телевізора?

Тепер хід за Apple, якщо вона зможе переконати розробників та видавців робити порти й ексклюзиви на її платформу, то вона має перспективи на життя. Для комп’ютерів Mac компанія випустила Game Porting Tool для перенесення ігор Windows на macOS.