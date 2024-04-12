iPhone зачекає. Британські міністри пропонують заборонити продаж смартфонів дітям до 16 років

80% опитаних батьків у Великій Британії вважають, що смартфони «шкідливі» для дітей і молоді, а 58% підтримують їх заборону.

Два місяці тому уряд Великої Британії опублікував інструкції щодо використання мобільних телефонів в місцевих школах, після того, як низка опитувань показала, що суспільство щиро підтримує подібні рішення.

«Ми хотіли б, щоб був введений закон, де телефони могли використовувати лише особи віком від 16 років», — сказала в інтерв’ю BBC Естер Гей, мати 16-річної трансгендерної Бріанни, яка торік була жорстоко вбита однолітками. Вбивці, як повідомлялось, захоплювались роликами з реальними відео та тортурами в даркнеті.

The Guardian пише, що британські міністри нині розглядають можливість заборони на продаж смартфонів особам, які не досягли 16 років. Однак офіційних заяв ще не звучало.

«Ми не коментуємо спекуляції. Наше прагнення зробити Велику Британію найбезпечнішим місцем для дітей в Інтернеті є непохитним, про що свідчить наш знаковий Закон про безпеку в Інтернеті», — сказав речник уряду.

Згідно з березневим опитуванням Parentkind, яке охопило 2496 батьків дітей шкільного віку в Англії, виявилося, що 58% респондентів вважають, що уряд повинен заборонити смартфони для дітей віком до 16 років. Крім того, понад чотири з п’яти батьків вважають, що смартфони «шкідливі» для дітей і молоді.

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