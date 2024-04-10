Зумери люблять iPhone і Apple Watch, а от Apple Music та Apple TV+ використовують рідко

Згідно з новим звітом Piper Sandler, 85% підлітків в США мають ‌iPhone‌, і не збираються його міняти на інший бренд.

34% опитаних підлітків використовують Apple Watch — показники аналогічні звіту минулої осені. Водночас наміри придбати смартгодинник Apple у зумерів зросли — 13% планують купити пристрій протягом наступних 6 місяців.

Загалом лише 39,4% підлітків користуються смартгодинниками — тож Apple Watch тут має беззаперечне лідерство.

Найпопулярнішим музичним сервісом серед підлітків виявився Spotify — його використовують майже дві третини опитаних, тоді як лише 30% користуються Apple Music.

Сервіс Apple TV+ не має великого попиту серед підліткової аудиторії — менш як 5% опитаних дивляться його щодня. Для порівняння: Netflix обирають щодня 30% підлітків — і майже стільки ж використовують YouTube.

Apple Pay стала найпопулярнішою платіжною платформою у зумерів — за останній місяць нею користувалися 44%. Водночас для однорангових грошових переказів перевагу надають Cash і Venmo.

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Piper Sandler опитала 6020 підлітків у 47 штатах США навесні 2024 року.

Домінування продуктів Apple серед підлітків — один з показників, на які орієнтується Міністерство юстиції США у своєму антимонопольному позові проти компанії. Юристи припускають, що популярність її продуктів спричиняє соціальні проблеми для підлітків і тиск, який змушує їх використовувати лише пристрої Apple.

Джерело: MacRumors

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