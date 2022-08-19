«Київстар» купив медичний сервіс Helsi — до війни він оцінювався в $30-40 млн, а зараз у $10 млн

Кілька днів тому промайнув пресреліз про партнерство «Київстар» та Helsi — як виявилося, найбільший український оператор мобільного зв’язку придбав контрольну частку найбільшого медичного онлайн-сервісу, який часто плутають з офіційним ресурсом МОЗ. Це чітко обумовлено в повідомленні материнської компанії Veon.

Сторони не розголошують фінансових деталей угоди, проте видання Forbes, виходячи публічних фінансових показників компанії та мультиплікаторів для медичної індустрії, оцінює поточну вартість Helsi у $10 млн. Це цікаво, адже в довоєнний час, з урахуванням покриття, ніші та клієнтської бази, сервіс міг коштувати $30-40 млн, коментує керівник Chernovetskyi Investment Group Володимир Кривко.

Як свідчать дані YouControl, ПрАТ «Київстар» належить 69,99% у ТОВ «Хелсі Україна», а кінцевим бенефіціарним власником компанії є Самвел Акобян, який володіє часткою у 26,9% через ТОВ «Українська інвестиційна платформа». Він також володіє 100% ТОВ «Хелсі ЮА», який належить торгова марка сервісу.

«Київстар» вбачає у Helsi цінний актив та великий потенціал для подальшого розвитку власного бізнесу. Оператор планує в наступні три роки збільшувати інвестиції у розвиток електронних медичних сервісів.

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Водночас Helsi планує розширити команду і збільшити кількість робочих місць вдвічі, щоб швидше впроваджувати нові електронні послуги лікарям та пацієнтам. Додаткові інвестиції дозволяють зробити це в поточних умовах, коли інші бізнеси вимушені скорочуватись та врізати бюджети. Інакше кажучи, Helsi планує використати цю можливість, що сильніше вирватися вперед.

Історія Helsi почалася 6 років тому і зараз вона є найбільшою медичною онлайн-системою у сфері охорони здоров’я України. Компанія працює насамперед з державними лікарнями, які приносять основний заробіток сервісу, сплачуючи підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача. Станом на серпень 2022 року сервісом користуються 23 млн пацієнтів, 1300 клінік та 49 000 лікарів по всій Україні. Водночас з початку року кількість користувачів зросла на 11%. Серед ключових можливостей сервісу — дистанційний запис на візит до лікаря, телемедичні онлайн-консультації, електронні рецепти та замовлення ліків.