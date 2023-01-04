Кабмін спростив імпорт дронів на час воєнного стану — гарантійні листи більше не вимагатимуть

Кабінет міністрів на час воєнного стану спростив процедуру ввезення безпілотників в Україну — відповідно до оновленого порядку, пропуск через митний кордон України БПЛА здійснюється за місцем перетину кордону шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації особою, що перевозить відповідний товар. Про ухвалення відповідної постанови повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Окрім того, під час ввезення цих дронів більше не вимагатимуть гарантійні листи та не застосовуватимуть нетарифне регулювання — ліцензування і квотування.

Раніше волонтери масово скаржилися, що у Держслужбі експортного контролю гальмують ввезення дронів в Україну шляхом віднесення їх до категорії товару подвійного призначення. Військові не завжди мають можливість надати лист для ввезення дрона в країну. Також існує додаткове навантаження у вигляді мита та ПДВ, що своєю чергою стимулює купівлю дронів “в чорну”, хоч і з націнкою, адже для волонтера в критичний момент не важливо нічого якщо стоїть питання життя наших воїнів.

Наприкінці грудня на сайті Офісу президента з’явилася петиція з вимогою спростити ввезення квадрокоптерів. Її автори закликають визнати квадрокоптери винятково товарами цивільного призначення, а також законодавчо закріпити ввезення квадрокоптерів без оподаткування ввізним митом та ПДВ на час воєнного стану. Станом на 4 січня її підписали 17,5 тис. осіб із 25 тисяч необхідних.

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Чи потрібно розповідати, яку роль відіграють безпілотники у поточній стадії російсько-української війни, які використовуються, серед іншого, для корегування вогню артилерії та в прямому значенні є очима прифронтових бійців на передовій. Безліч відео знищення російської техніки, які всі так люблять споглядати, записується за допомогою коптерів. Також за їх допомогою здійснюється координація, розвідка, моніторинг та безліч інших операцій. Водночас дрони на війні — витратний матеріал. Нерідко БПЛА живе в найгарячіших точках фронту як-от Соледар — Бахмут — Майорськ всього декілька днів. Іншими словами, українські військові потребують дуже багато дронів.

Нові зміни покликані змінити ситуацію із забезпеченням Збройних сил України та інших складових Сил оборони дронами на краще.